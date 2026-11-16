Según un memorando interno del sindicato de pilotos de United Airlines al que tuvo acceso Reuters, la falla informática afectó a múltiples aplicaciones utilizadas por los pilotos, incluidos los sistemas de comunicación entre tripulantes.

"Somos conscientes de la interrupción generalizada del sistema y nuestros equipos están trabajando arduamente para restablecer el funcionamiento lo antes posible", señaló United Airlines en su cuenta de X. La empresa pidió disculpas a los pasajeros y les recomendó consultar el estado de sus vuelos mediante su aplicación o su sitio web.

Otro incidente

El incidente se produce apenas tres días después de que una falla en los sistemas de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligara a suspender temporalmente los despegues en todo EE.UU. Aquella interrupción, registrada el 13 de noviembre, provocó miles de cancelaciones y retrasos durante el fin de semana. Las autoridades atribuyeron inicialmente el problema a fallas en equipos de comunicaciones, mientras continúa la investigación sobre sus causas.

(En base a RT)