La aerolínea estadounidense United Airlines informó este 16 de noviembre que enfrenta un fallo informático generalizada que está afectando la salida de sus vuelos. Según NBC News, el problema impide que algunas aeronaves reciban información esencial para despegar, lo que ha provocado interrupciones en sus operaciones.
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"Estamos solucionando un problema tecnológico que afecta a los vuelos que salen. No hay ningún impacto en los vuelos en curso", explicó la compañía en un comunicado, sin precisar cuánto tiempo podría llevar restablecer el servicio.
Las comunicaciones entre pilotos y controladores aéreos revelaron que algunas aeronaves no estaban recibiendo los datos necesarios para despegar, incluidos el peso, el equilibrio de carga y otros parámetros de rendimiento indispensables para realizar la maniobra de manera segura, por lo que recomendó a los pilotos seguir las instrucciones del personal de cada aeropuerto para determinar si debían abandonar las puertas de embarque.
Según un memorando interno del sindicato de pilotos de United Airlines al que tuvo acceso Reuters, la falla informática afectó a múltiples aplicaciones utilizadas por los pilotos, incluidos los sistemas de comunicación entre tripulantes.
"Somos conscientes de la interrupción generalizada del sistema y nuestros equipos están trabajando arduamente para restablecer el funcionamiento lo antes posible", señaló United Airlines en su cuenta de X. La empresa pidió disculpas a los pasajeros y les recomendó consultar el estado de sus vuelos mediante su aplicación o su sitio web.
Otro incidente
El incidente se produce apenas tres días después de que una falla en los sistemas de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligara a suspender temporalmente los despegues en todo EE.UU. Aquella interrupción, registrada el 13 de noviembre, provocó miles de cancelaciones y retrasos durante el fin de semana. Las autoridades atribuyeron inicialmente el problema a fallas en equipos de comunicaciones, mientras continúa la investigación sobre sus causas.
(En base a RT)