"Esta visita representa una oportunidad para avanzar en alianzas estratégicas, promover nuevas inversiones y ampliar los espacios de trabajo conjunto en favor del desarrollo compartido", detalló.

En ese contexto, fue recibida este 16 de noviembre por su homólogo emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a quien agradeció por "el apoyo" brindado a la nación bolivariana tras el duplete sísmico del pasado mes de junio.

Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez y presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

En cuanto a la agenda de la reunión, puntualizó que se revisaron "oportunidades de inversión y desarrollo conjunto, en beneficio de ambos países".

Además, participó en una rueda de negocios en la que parte de su Gabinete presentó "las potencialidades del país en sectores estratégicos como economía, energía, turismo y conectividad aérea", refiere Prensa Presidencial.

El sueño de Delcy de que Venezuela sea un "país exportador de gas"

La gira se produce después de que se anunciara a finales de agosto pasado un acuerdo petrolero con EEUU a 25 años que, en sus palabras, tiene como objetivo convertir al país bolivariano en un gran productor de petróleo, un exportador "importante" de gas y un fabricante de productos petroquímicos de alto nivel.

"Ha sido mi sueño desde que el presidente Maduro me nombró ministra de Hidrocarburos. Yo dije: 'Vamos a ser país exportador de gas'. Y empezamos a exportar las primeras moléculas de gas. Pero vamos a ser también una potencia de gas y vamos a ser una potencia petroquímica. Son los sueños", declaró el 5 de setiembre, en una asamblea con trabajadores de la industria petrolera.