Clavijo planteó qué cambios necesita Uruguay para garantizar mejores jubilaciones

Según explicó, aunque el plebiscito promovido por las organizaciones sociales no consiguió los votos necesarios para aprobar la reforma constitucional, obtuvo el respaldo de aproximadamente un millón de uruguayos. Para Clavijo, ese resultado dejó un mensaje político sobre las demandas de la población en materia de seguridad social.

«Un millón de votos respaldaron que los uruguayos y uruguayas queremos una seguridad social diferente, con mejores jubilaciones, podemos jubilar a los 60 años, eliminar las AFAP», afirmó.

La discusión por la jubilación a los 60 años

Clavijo consideró que el diálogo social convocado por el actual gobierno permitió retomar algunas de las reivindicaciones planteadas durante la campaña del plebiscito, entre ellas la posibilidad de acceder a la jubilación a partir de los 60 años.

En ese marco, valoró la existencia de un proyecto de ley que recoge parte de las conclusiones de ese proceso, pero advirtió que la propuesta todavía debe incorporar modificaciones para ampliar los derechos de los trabajadores.

«Nosotros vamos a seguir insistiendo para mejorar ese proyecto de ley en el Parlamento, para que en definitiva tengan más derechos la gente y más oportunidades», expresó.

El representante de los trabajadores remarcó que la discusión no debería limitarse a la edad de retiro, sino que también debe contemplar el monto de las prestaciones. A su entender, no alcanza con generar condiciones para que las personas puedan jubilarse antes si luego los ingresos que reciben no les permiten cubrir sus necesidades.

«Tenemos que seguir luchando por mejores jubilaciones, tenemos que seguir luchando por mejores prestaciones, porque esa es la seguridad social que nosotros queremos», sostuvo.

Un sistema que garantice protección suficiente

Durante la entrevista, Clavijo también planteó que el objetivo de una reforma previsional debe ser construir un sistema capaz de responder a las distintas realidades sociales y económicas de la población.

En particular, mencionó la situación de las madres jefas de hogar, las personas con discapacidad y los adultos mayores, sectores que, según señaló, necesitan contar con prestaciones suficientes para vivir dignamente.

«La seguridad social tiene que proteger de buena manera», afirmó. En esa línea, sostuvo que el sistema debe garantizar que los jubilados puedan llegar a fin de mes con sus ingresos y que la protección no quede reducida a una cobertura formal.

El candidato de la Lista 11 señaló que la defensa de ese modelo forma parte de una lucha que el movimiento sindical sostiene desde hace más de dos décadas.

También destacó la importancia de que los trabajadores tengan representación en los ámbitos donde se toman decisiones sobre el sistema previsional, tanto dentro del BPS como en los espacios de negociación colectiva y diálogo social.