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Sociedad Clavijo | jubilaciones | protección

Legítima Mañana

Clavijo planteó qué cambios necesita Uruguay para garantizar mejores jubilaciones

Carlos Clavijo explicó qué cambios necesita Uruguay en la seguridad social para garantizar mejores jubilaciones y ampliar los derechos de los trabajadores.

Carlos Clavijo abogó por un sistema de seguridad social más cercano a la gente.

Carlos Clavijo abogó por un sistema de seguridad social más cercano a la gente.
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Por Redacción Caras y Caretas

Carlos Clavijo, actual representante de los trabajadores en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) y candidato de la Lista 11 para el período 2026-2031, defendió la necesidad de avanzar hacia un modelo de seguridad social que garantice mejores jubilaciones y mayores niveles de protección. Entrevistado en el programa Legítima Mañana de Caras y Caretas, sostuvo que el proyecto de ley que intenta habilitar una causal jubilatoria a los 60 años debe seguir mejorándose durante su discusión parlamentaria.

Clavijo, que quiere continuar en la representación de los trabajadores, señaló que la tarea en el organismo implica una gran responsabilidad y preparación, especialmente en un escenario de cambios en el sistema previsional. En ese sentido, recordó que desde hace años el movimiento sindical promueve una seguridad social «solidaria, universal, sin lucro».

El dirigente cuestionó los retrocesos en materia de derechos que, a su entender, implicó la reforma jubilatoria aprobada durante el gobierno anterior, mediante la Ley 20.130. También vinculó el actual proceso de discusión con la campaña impulsada por el movimiento sindical para modificar el sistema previsional.

Según explicó, aunque el plebiscito promovido por las organizaciones sociales no consiguió los votos necesarios para aprobar la reforma constitucional, obtuvo el respaldo de aproximadamente un millón de uruguayos. Para Clavijo, ese resultado dejó un mensaje político sobre las demandas de la población en materia de seguridad social.

«Un millón de votos respaldaron que los uruguayos y uruguayas queremos una seguridad social diferente, con mejores jubilaciones, podemos jubilar a los 60 años, eliminar las AFAP», afirmó.

La discusión por la jubilación a los 60 años

Clavijo consideró que el diálogo social convocado por el actual gobierno permitió retomar algunas de las reivindicaciones planteadas durante la campaña del plebiscito, entre ellas la posibilidad de acceder a la jubilación a partir de los 60 años.

En ese marco, valoró la existencia de un proyecto de ley que recoge parte de las conclusiones de ese proceso, pero advirtió que la propuesta todavía debe incorporar modificaciones para ampliar los derechos de los trabajadores.

«Nosotros vamos a seguir insistiendo para mejorar ese proyecto de ley en el Parlamento, para que en definitiva tengan más derechos la gente y más oportunidades», expresó.

El representante de los trabajadores remarcó que la discusión no debería limitarse a la edad de retiro, sino que también debe contemplar el monto de las prestaciones. A su entender, no alcanza con generar condiciones para que las personas puedan jubilarse antes si luego los ingresos que reciben no les permiten cubrir sus necesidades.

«Tenemos que seguir luchando por mejores jubilaciones, tenemos que seguir luchando por mejores prestaciones, porque esa es la seguridad social que nosotros queremos», sostuvo.

Un sistema que garantice protección suficiente

Durante la entrevista, Clavijo también planteó que el objetivo de una reforma previsional debe ser construir un sistema capaz de responder a las distintas realidades sociales y económicas de la población.

En particular, mencionó la situación de las madres jefas de hogar, las personas con discapacidad y los adultos mayores, sectores que, según señaló, necesitan contar con prestaciones suficientes para vivir dignamente.

«La seguridad social tiene que proteger de buena manera», afirmó. En esa línea, sostuvo que el sistema debe garantizar que los jubilados puedan llegar a fin de mes con sus ingresos y que la protección no quede reducida a una cobertura formal.

El candidato de la Lista 11 señaló que la defensa de ese modelo forma parte de una lucha que el movimiento sindical sostiene desde hace más de dos décadas.

También destacó la importancia de que los trabajadores tengan representación en los ámbitos donde se toman decisiones sobre el sistema previsional, tanto dentro del BPS como en los espacios de negociación colectiva y diálogo social.

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