Santiago Peña fue trasladado a una cárcel militar con menos privilegios

El Juzgado también exige que las autoridades militares le remitan “un informe detallado de los protocolos y medidas de seguridad que serán implementados durante la permanencia del citado imputado en dicho establecimiento”.

Traslado tras denuncias de privilegios y comandante destituido por Alliana

La orden de traslado de Peña a Viñas Cue llega después de denuncias de que el exmandatario (que hoy cumple 48 años), imputado en el marco de la investigación del colapso de Ueno Bank, tuvo acceso a privilegios indebidos.

Según las denuncias presentadas, entre los privilegios a los que el exmandatario tendría acceso en el Regimiento Escolta Presidencial, incluía la aparente instalación de un gimnasio para su uso dentro del establecimiento militar.

Al respecto, este lunes, el presidente Pedro Alliana ordenó la destitución del comandante del Escolta Regimiento Escolta, el coronel José David Daiub.