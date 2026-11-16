Santiago Peña fue trasladado a una cárcel militar con menos privilegios

Este lunes, el juez Osmar Legal ordenó que el expresidente de Paraguay, Santiago Peña, en prisión preventiva y bajo investigación por supuesta lesión de confianza, asociación criminal y otros presuntos delitos, sea trasladado de su lugar actual de reclusión, el cuartel del Regimiento Escolta Presidencial, a la cárcel militar de Viñas Cue.
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Especiales medidas de seguridad
Además, Legal ordenó que las autoridades de la cárcel castrense “arbitren todas las medidas de seguridad necesarias para precautelar la vida y la integridad física del citado imputado” y que al expresidente Peña se le asigne un lugar de reclusión “que garantice su aislamiento respecto de las demás personas privadas de libertad y, particularmente, de los coprocesados” en la causa relacionada al colapso de Ueno Bank que también están recluidos en esa instalación militar.
La cárcel militar de Viñas Cue suele albergar a políticos y otras personas de “alto perfil” que son procesadas en causas judiciales, entre ellas a muchos de los imputados por A Ultranza Py, mega causa sobre narcotráfico y lavado de activos que involucra a la organización de Sebastián Marset.
El Juzgado también exige que las autoridades militares le remitan “un informe detallado de los protocolos y medidas de seguridad que serán implementados durante la permanencia del citado imputado en dicho establecimiento”.
Traslado tras denuncias de privilegios y comandante destituido por Alliana
La orden de traslado de Peña a Viñas Cue llega después de denuncias de que el exmandatario (que hoy cumple 48 años), imputado en el marco de la investigación del colapso de Ueno Bank, tuvo acceso a privilegios indebidos.
Según las denuncias presentadas, entre los privilegios a los que el exmandatario tendría acceso en el Regimiento Escolta Presidencial, incluía la aparente instalación de un gimnasio para su uso dentro del establecimiento militar.
Al respecto, este lunes, el presidente Pedro Alliana ordenó la destitución del comandante del Escolta Regimiento Escolta, el coronel José David Daiub.