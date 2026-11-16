Trump, Putin y Xi Jinping se reúnen en China: acordarían control de armas nucleares

“Los tres países están dispuestos a mantener un debate útil y sustancial que, en nuestra opinión, debería tener un gran impacto en la evolución de la situación internacional”, dijo en rueda de prensa el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov previo al viaje de Putin a la cumbre de la APEC.

El jerarca ruso destacó que este será el primer contacto en un formato de este tipo, que se apoya en el entendimiento mutuo y la alianza entre Rusia, Estados Unidos y China durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). “Es difícil estimar la importancia y el simbolismo de este encuentro”, subrayó Ushakov.

Por su parte el representante de Estados Unidos ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Matt Whitaker, analizó este lunes que podría alcanzarse un acuerdo de control de armas en el que participen Rusia, China y la potencia norteamericana.

“También puedo imaginar un mundo hipotético -sin querer adelantarme a las iniciativas del presidente, por supuesto- en el que se incluyan todas las potencias nucleares”, adelantó Whitaker a Fox News, al ser consultado sobre si concebía un escenario en el que los tres países formarán parte de un único tratado nuclear.

Con información de Sputnik