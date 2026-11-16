Simultáneamente, valoró que "la agenda de un presidente debe estar signada por la atención de los asuntos de su población y el desarrollo de su país".

"Venezuela continuará avanzando en sus asuntos en pleno apego a la voluntad de su pueblo", remata el texto.

Orsi habla en Madrid

Orsi habló sobre Venezuela durante un encuentro con empresarios en Madrid. Allí afirmó que, desde su punto de vista, ya en 2024, "Venezuela no funcionaba como una democracia".

"Lo que tiene que pasar [es que] en Venezuela tiene que haber una hoja de ruta, donde tienen que pasar cierta cantidad de cosas. Tiene que culminar esa hoja de ruta con elecciones libres y transparentes, y en el interín, algunas cosas como libertad, transparencia", sostuvo.

En la misma línea puntualizó que si el Gobierno actual de Venezuela, encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, establecía esa hoja de ruta en un lapso breve –sugirió un año–, Montevideo, que sigue sin reconocer a la dignataria como autoridad legítima, podría "dar un salto en su gestualidad" hacia Caracas.

A ello sumó la inclusión en la eventual contienda electoral de la líder del ala extremista de la oposición, María Corina Machado, –a la que valoró como "uno de los referentes centrales" de la política venezolana– y a otros "líderes de la oposición", sin precisar cuáles.