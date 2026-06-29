Milei no concurrirá a la cumbre de presidentes del Mercosur en Paraguay

Junto con este funcionario y el resto de ministros, Milei trabajará "en temas de gestión y en la preparación del acto de jura de Santilli, previsto para las 17.30 hora local (20.30 del martes 30)", añadieron desde la portavocía presidencial.

En lugar del presidente argentino, participará en la cumbre de mandatarios el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien ya se encuentra en Luque, ciudad cercana a Asunción, donde asistió este lunes a la LXVIII reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común, el órgano ejecutivo del bloque.

Siete presidentes en la cumbre

El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, confirmó hace tres días que siete presidentes latinoamericanos asistirían a la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, cuando todavía se contaba con la participación de Milei.

Además de incluir a los jefes de Estado de los cinco países integrantes del bloque comercial, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, el ministro confirmó la participación de los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Chile, José Antonio Kast de Chile.

Los Estados fundadores del Mercosur y signatarios del Tratado de Asunción que constituyó esta asociación son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

(Sputnik)