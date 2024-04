Para Rafael Correa, Daniel Noboa "muestra una estupidez sin límite"

Correa reflexionó sobre la gravedad de esta acción: "Solo tengo palabras de gratitud y de disculpas, de vergüenza para el pueblo mexicano por la brutalidad que ha hecho el gobierno ecuatoriano. Eso ni siquiera ya es fascismo, es barbarie, es desconocer los principios civilizatorios y gracias a Dios ustedes tienen un excelente gobierno, que ha sabido manejar las cosas con mucha sensatez, porque entrar, violar así, eso no hay precedente. Violar una embajada extranjera es como invadir un país. Eso es un casus belli, un caso para guerra. O sea, México nos podría bloquear el golfo de Guayaquil si se quisiera, declarando la guerra frente a tremenda agresión, tremenda afrenta a la soberanía mexicana".

¿Hay posibilidad de reconciliación entre México y Ecuador?

Indagado sobre una posible reconciliación afirmó que: "Hay heridas que ya no se reparan, que quedan por décadas, tal vez siglos. Yo no veo forma. O sea, claro, se puede disculpar, puede darle el salvoconducto a Jorge Glass, pero ya el daño está hecho. Se invadió territorio extranjero, se secuestró a un asilado político, el presidente está ahí. ¿Se imagina lo que va a pasar con nuestras embajadas? Cualquiera podrá entrar en nuestras embajadas. Esto no es solo muestra barbarismo, muestra una estupidez sin límite".

Las acciones del gobierno ecuatoriano han generado una condena internacional y han suscitado preocupaciones sobre el respeto al estado de derecho y a los derechos humanos en Ecuador. Correa advirtió sobre las posibles consecuencias de tales actos, destacando la importancia de la defensa de los principios democráticos y el respeto mutuo entre naciones.