A pocos días de terminar su mandato como presidente de Colombia, Gustavo Petro visitó La Habana y se reunió con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel; y desde allí llamó a la comunidad internacional a rechazar cualquier intento de agresión contra Cuba. La visita ocurre mientras su sucesor, Abelardo de la Espriella, plantea romper relaciones con la isla.
En La Habana
Petro convocó a la Humanidad a la solidaridad con Cuba, para evitar una invasión de EEUU
Desde La Habana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a la comunidad internacional a rechazar cualquier intento de agresión contra Cuba.