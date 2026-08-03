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Mundo Gustavo Petro | La Habana |

En La Habana

Petro convocó a la Humanidad a la solidaridad con Cuba, para evitar una invasión de EEUU

Desde La Habana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a la comunidad internacional a rechazar cualquier intento de agresión contra Cuba.

Gustavo Petro en La Habana (Cuba).

Gustavo Petro en La Habana (Cuba).

 Ramón Espinosa.
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

A pocos días de terminar su mandato como presidente de Colombia, Gustavo Petro visitó La Habana y se reunió con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel; y desde allí llamó a la comunidad internacional a rechazar cualquier intento de agresión contra Cuba. La visita ocurre mientras su sucesor, Abelardo de la Espriella, plantea romper relaciones con la isla.

Vine para convocar a la humanidad a la solidaridad con Cuba, para que aquí no exista una invasión, ni un lanzamiento de misiles y proponer como alternativa, incluso al actual gobierno de los Estados Unidos, al señor Rubio y a Trump, que se establezca un diálogo entre civilizaciones que deben ser iguales siendo diferentes”, apeló el mandatario saliente ante la prensa, tras reunirse el vierne pasado con Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución.

Petro y D&iacute;az-Canel reunidos en La Habana.

Petro y Díaz-Canel reunidos en La Habana.

Petro denunció consciencias del bloqueo y pidió a Trump abrir un diálogo

El presidente colombiano pidió abrir un diálogo con Donald Trump y Marco Rubio, y denunció las consecuencias del bloqueo estadounidense sobre Cuba, señalando que miles de niños y niñas necesitan acceso a medicamentos y tratamientos médicos.

Cuba está siendo "amenazada violentamente por el bloqueo, los misiles y una posible invasión", y merece la solidaridad de la comunidad internacional, declaró el presidente colombiano, Gustavo Petro, al término de su visita a La Habana, tras reunirse con su par cubano.

Petro manifestó que “este no es solo un mensaje al pueblo cubano o al colombiano, no es un mensaje a la Humanidad solamente, sino al mismo gobierno de los Estados Unidos”.

Es el momento de dialogar, lo que está sucediendo en el Medio Oriente no es para congratularse, puede ser el anticipo de un holocausto mundial, de una barbarie generalizada y es preferible que el pueblo de los Estados Unidos y su gobierno actual reaccionen”, advirtió el mandatario colombiano desde La Habana.

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