Petro convocó a la Humanidad a la solidaridad con Cuba, para evitar una invasión de EEUU

Cuba está siendo "amenazada violentamente por el bloqueo, los misiles y una posible invasión", y merece la solidaridad de la comunidad internacional, declaró el presidente colombiano, Gustavo Petro, al término de su visita a La Habana, tras reunirse con su par cubano.

Petro manifestó que “este no es solo un mensaje al pueblo cubano o al colombiano, no es un mensaje a la Humanidad solamente, sino al mismo gobierno de los Estados Unidos”.

“Es el momento de dialogar, lo que está sucediendo en el Medio Oriente no es para congratularse, puede ser el anticipo de un holocausto mundial, de una barbarie generalizada y es preferible que el pueblo de los Estados Unidos y su gobierno actual reaccionen”, advirtió el mandatario colombiano desde La Habana.