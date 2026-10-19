"Payaso" y "corrupto": Lula y Bolsonaro debatieron a una semana del balotaje en Brasil

Con una corbata con los colores de Brasil, el izquierdista se alejó en un momento de Bolsonaro para marcar "distancia con miliciano", según dijo, en alusión a supuestos vínculos del senador derechista con grupos parapoliciales que controlan barrios populares en Rio de Janeiro.

Bolsonaro respondió que era mejor tenerlo lejos porque la "billetera puede ser robada", y mostró una anotación en la palma de su mano: "Corrupto".

"Mentiroso contumaz, malandro", lo llamó el izquierdista luego de que su adversario mencionara a la primera dama Janja da Silva como un gasto público dispensable.

"Brasil te va a jubilar", le dijo Bolsonaro.

Vestido de traje aunque menos formal que Lula, Bolsonaro se paró varias veces detrás de su rival mientras hablaba a cámara, haciendo gestos de negación.

El voto del preso Bolsonaro

Lula reclamó varias veces explicaciones por una investigación por posible corrupción sobre Bolsonaro, que su adversario evitó responder, y le dijo "payaso".

El derechista atacó por su parte con menciones a un caso por posible corrupción sobre "Lulinha", un hijo de Lula.

Jair Bolsonaro salió a colación varias veces, incluso cuando su hijo le preguntó a Lula por qué tantos presos lo habían apoyado en las elecciones.

Lula dijo que quería todos los votos, incluido el de su padre, preso por golpismo.

El debate prevé réplicas y contrarréplicas, aunque los candidatos entablaron poco diálogo y optaron por intervenciones aptas para cortes en redes sociales.

Detrás de cámara se escucharon gritos y aplausos de las plateas de ambos, y Bolsonaro fue incluso abucheado por interrumpir a Lula fuera de su turno.

La motosierra de Milei

Bolsonaro machacó sobre las principales preocupaciones de los brasileños, como el costo de vida y la inseguridad, y acusó a Lula de "gastar locamente para reelegirse" con anuncios de beneficios sociales.

El presidente contraatacó acusando a Bolsonaro de prever un "tijerazo" al gasto público y le preguntó si "tomó prestada la motosierra" del ultraliberal Javier Milei, presidente de Argentina, donde el desempleo ha aumentado.

Lula aseguró además que "la familia Bolsonaro está subordinada a los intereses estadounidenses", en relación al presidente Donald Trump, aliado de su padre Jair Bolsonaro.