Lula corre para intentar dar vuelta la elección

Bolsonaro entra favorito al balotaje con el voto de la derecha

El tema que se plantea la izquierda, todavía sorprendida con el resultado, es saber si es posible revertir el resultado de la primera vuelta.

Se considera que el hijo de Bolsonaro entra favorito en la segunda vuelta. Que sería necesario un esfuerzo extraordinario, sobre todo en las redes, donde la disputa es más decisiva.

Lula llamó también a varias mujeres jóvenes que resultaron electas en una gran votación, que le han recomendado justamente que concentre la disputa en las redes.

El desafío de Lula: movilizar a 30 millones que no votaron

Mientras tanto, el Congreso debe aprobar el proyecto de ley del gobierno que disminuye en dos horas la jornada de trabajo semanal. La medida es considerada muy popular y puede favorecer a Lula. La oposición acusa al gobierno de promover la aprobación de una medida popular para ganar votos.

A la vez se multiplicaron las manifestaciones masivas en apoyo a Lula, especialmente convocadas por movimientos de jóvenes, en todas las regiones del país: de Río de Janeiro a Recife, pasando por Bahía y por San Pablo.

Mucha gente se asustó ante el riesgo de que Brasil vuelva a tener como presidente a un político de extrema derecha, cuyo padre está preso y condenado por haber intentado dar un golpe para impedir que Lula, elegido democráticamente, pudiera tomar posesión.

La gran disputa de Lula se da en la búsqueda de los más de 30 millones de personas que no han ido a votar. Entre ellos, principalmente jóvenes y ancianos que no están obligados a votar.

Hay una discusión alrededor de Lula acerca de si debe acercarse al centro, mediante un discurso más moderado, o si debe acentuar la radicalidad de su discurso, para buscar a sus bases, que no han ido a votarlo en primera vuelta.

Tres semanas de máxima tensión rumbo a la elección

Son las tres semanas más tensas políticamente en Brasil. Al día siguiente de una gigantesca concentración en la Universidad de Pernambuco, se desató un enorme incendio, fenómeno muy sospechoso. Figuras de la derecha fueron identificadas amenazando a líderes estudiantiles.

Llueven encuestas, ya tomando en cuenta el resultado de la primera vuelta, que ninguna había previsto. Lula busca aumentar sus votos en el nordeste y entre los que que no fueron a votar. Flávio busca más apoyos de candidatos de partidos chicos de la derecha.

El 25 de octubre Brasil decide quién será el próximo presidente del país. Si Flavio gana o si Lula logra un cuarto mandato.

Por Emir Sader para Página12