Mundo Sheinbaum | acoso | Claudia Sheinbaum

violencia de género

Presidenta de México habló sobre el acoso que sufrió y tomó una decisión determinante

"Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con las jóvenes mujeres en México?", dijo la mandataria Claudia Sheinbaum.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

 Foto: Presidencia de México.
Por Redacción Caras y Caretas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, brindó una conferencia de prensa en la que se refirió al acoso callejero que sufrió el pasado martes cuando realizaba un recorrido por la vía pública. A plena luz del día y frente a decenas de personas, un hombre la manoseó e intentó besarla.

Denuncia

A raíz de este hecho, que avivó el debate acerca de la violencia de género y de la poca seguridad que tienen las mujeres en la calle, Sheinbaum informó a la prensa que decidió denunciar el delito ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

"Si no presento yo delito, además de que es un delito, ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, pues, ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país?", se preguntó la presidenta.

Y añadió: "Es algo que no debe ocurrir en nuestro país, y no lo digo como presidenta, sino como mujer, y en la representación de las mujeres mexicanas, no debe ocurrir; nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar, nadie, nadie debe vulnerar nuestro espacio personal, ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio, la única manera es bajo la aprobación de la mujer. Entonces, eso no puede ocurrir".

(Con información de Sputnik)

