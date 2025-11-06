La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, brindó una conferencia de prensa en la que se refirió al acoso callejero que sufrió el pasado martes cuando realizaba un recorrido por la vía pública. A plena luz del día y frente a decenas de personas, un hombre la manoseó e intentó besarla.
violencia de género
Presidenta de México habló sobre el acoso que sufrió y tomó una decisión determinante
"Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con las jóvenes mujeres en México?", dijo la mandataria Claudia Sheinbaum.