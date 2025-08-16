Putin y Trump logran "grandes progresos": "Ahora depende de Zelenski"

"Camino hacia la paz en Ucrania"

El tema principal de la reunión fue la situación en torno a Ucrania. El mandatario ruso indicó que Moscú ve "el deseo de la Administración estadounidense y del propio presidente Trump de facilitar la resolución del conflicto ucraniano, su deseo de profundizar en la esencia y comprender sus orígenes".

En este contexto, señaló que los acontecimientos en el país vecino representan "amenazas fundamentales" para la seguridad nacional de Rusia. "Siempre hemos considerado y consideramos al pueblo ucraniano, lo he dicho muchas veces, como fraternal, por extraño que parezca en las condiciones actuales. Compartimos las mismas raíces, y todo lo que nos está sucediendo es una tragedia y un gran dolor", subrayó, añadiendo que, por lo tanto, Moscú está sinceramente interesada en poner fin al conflicto.

"Pero, al mismo tiempo, estamos convencidos de que para que la solución para Ucrania sea sostenible y duradera, deben eliminarse todas las causas profundas de la crisis, que se han debatido en numerosas ocasiones. Deben tenerse en cuenta todas las legítimas preocupaciones de Rusia y debe restablecerse un equilibrio justo en el ámbito de la seguridad en Europa y en el mundo en su conjunto", continuó.

Putin indicó que está de acuerdo con su par norteamericano en que "la seguridad de Ucrania debe estar garantizada" y Rusia está dispuesta a trabajar en ello.

"Quisiera esperar que el entendimiento al que hemos llegado nos permita acercarnos a ese objetivo y abrir el camino hacia la paz en Ucrania", dijo, expresando la esperanza de que el régimen de Kiev y los líderes europeos "perciban todo esto de forma constructiva y no creen obstáculos ni intenten perturbar el progreso emergente mediante provocaciones o intrigas entre bastidores".

"Ahora depende de Zelenski"

Mientras, el presidente estadounidense apuntó que sostendrá llamadas telefónicas con los aliados de la OTAN, así como con el jefe del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, para "informarle sobre la reunión de hoy". "En última instancia, la decisión es suya", declaró, añadiendo que Ucrania tendría que "acordar" lo que la delegación estadounidense abordó durante la reunión con la parte rusa.

Además, declaró posteriormente a Fox News que "ahora depende" del líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, llegar a un pacto. "Estuvimos de acuerdo (con Putin) en muchos puntos. Quiero decir, se acordaron muchos puntos. (...) Hay, sabe, uno o dos puntos bastante importantes, pero creo que se pueden alcanzar", dijo el inquilino de la Casa Blanca. "Ahora depende realmente del presidente Zelenski conseguirlo", agregó.

"Mejor que llegue a un acuerdo. Rusia es una potencia muy grande y ellos (los ucranianos) no lo son", reiteró Trump. "Y creo que estamos cerca de un acuerdo", añadió Trump, señalando que, en su opinión, su par ruso "quería resolver el problema".

Una segunda reunión

Al remarcar que "siempre ha tenido una relación fantástica con el presidente Putin", Trump señaló que una segunda reunión podría celebrarse "muy pronto".

Por su parte, Putin respondió que la próxima vez, el encuentro podría tener lugar en Moscú. "Next time in Moscow ('la próxima vez en Moscú')", dijo en inglés. "Oh, eso es interesante. No lo sé. Me van a criticar un poco por eso. Pero veo que podría suceder", reaccionó el presidente estadounidense a la invitación.

Fuente: RT