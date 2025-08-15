Hacete socio para acceder a este contenido

Anchorage | Putin | Ucrania,

Juego de espías

En Anchorage cerca de la hora oficial del inicio de la Cumbre Putin - Trump, la vigilancia es intensa

El despliegue de seguridad de los dos países se ha tomado las calles de Anchorage, ciudad que hasta mediados del siglo XIX perteneció a Rusia se ha hecho notar

En medio de protestas de todo tipo, las delegaciones diplomáticas, pero principalmente de los cuerpos de seguridad de los dos países se han desplegado en Anchorage y los alrededores de la base miitar donde se llevará a cabo en pocos minutos la cumbre presidencial más importante de los últimos años.

El tema central de la reunión sin duda será el futuro de la confrontación entre Rusia y Ucrania, que a su vez no fue invitada a esta cumbre y cuya presencia se plantea como una posibilidad para una segunda o incluso tercera fase. Zelensky presidente ucraniano ha señalado que el resultado esperado será la devolución de los territorios controlados por Rusia luego de los avances en el frente de guerra. Por este motivo y de manera casi consecutiva, Zelensky ha planteado una reunión con el presidente Macrón.

El planteo inicial era una reunión a puerta cerrada entre los dos presidentes, pero a último minuto se ha modificado este plan, incluyendo desde el inicio a los asesores de los dos países de acuerdo con un comunicado oficial de la Casa Blanca.

