En Anchorage cerca de la hora oficial del inicio de la Cumbre Putin - Trump, la vigilancia es intensa

El tema central de la reunión sin duda será el futuro de la confrontación entre Rusia y Ucrania, que a su vez no fue invitada a esta cumbre y cuya presencia se plantea como una posibilidad para una segunda o incluso tercera fase. Zelensky presidente ucraniano ha señalado que el resultado esperado será la devolución de los territorios controlados por Rusia luego de los avances en el frente de guerra. Por este motivo y de manera casi consecutiva, Zelensky ha planteado una reunión con el presidente Macrón.