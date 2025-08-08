Putin y Trump se reunirán en Alaska el próximo 15 de agosto

Trump confirma

Por su parte Trump escribió en su plataforma Truth Social: "La tan esperada reunión entre yo, como presidente de los Estados Unidos de América, y el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska. Próximamente se ofrecerán más detalles. Gracias por su atención".

Más temprano el viernes, Trump adelantó a reporteros en la Casa Blanca que se reuniría "muy pronto" con Putin y que revelaría dónde sería el encuentro.

"Me reuniré muy pronto con el presidente Putin. Habría sido antes, pero supongo que hubo arreglos de seguridad que, lamentablemente, la gente tiene que tomar. De lo contrario, lo haría mucho más rápido", dijo el mandatario.

Plan de Putin

El plan, que Putin presentó al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, en una reunión en Moscú el miércoles, requeriría que Ucrania cediera la región oriental de Donbás —la mayor parte de la cual está actualmente ocupada por Rusia— así como Crimea, que Rusia anexó ilegalmente en 2014.

El plan congelaría las líneas de batalla actuales, pero otros detalles de la propuesta aún no estaban claros.

Trump consideró que un acuerdo entre Rusia y Ucrania está muy cerca, y aseguró que el conflicto habría derivado en una guerra mundial si EEUU no intervenía.

Adelantó además que las negociaciones en curso entre Moscú y Kiev incluyen un intercambio de territorio que será beneficioso para ambas partes.

(En base a Sputnik y CNN)