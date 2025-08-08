Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

acercamiento

Putin y Trump se reunirán en Alaska el próximo 15 de agosto

El encuentro entre Trump y Putin fue confirmado tanto por el Kremlin como por el gobierno de EEUU; Ucrania está en el orden del día.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de EEUU, Donald Trump, se reunirán el 15 de agosto en el estado estadounidense de Alaska, declaró el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, confirmando así la reciente declaración de Trump. Agregó que se centrarán en "debatir opciones para alcanzar una resolución duradera y pacífica de la crisis ucraniana".

"EEUU acaba de anunciar que se logró un acuerdo para organizar la reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin, y Donald Trump, el viernes 15 de agosto en Alaska. Rusia y EEUU son vecinos cercanos, tienen una frontera (marítima) común. Y parece bastante lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y que una cumbre tan importante y esperada entre los líderes de los dos países se celebre en Alaska", dijo Ushakov.

Agregó que en la futura reunión Putin y Trump se centrarán en "debatir opciones para alcanzar una resolución duradera y pacífica de la crisis ucraniana".

Trump confirma

Por su parte Trump escribió en su plataforma Truth Social: "La tan esperada reunión entre yo, como presidente de los Estados Unidos de América, y el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska. Próximamente se ofrecerán más detalles. Gracias por su atención".

Más temprano el viernes, Trump adelantó a reporteros en la Casa Blanca que se reuniría "muy pronto" con Putin y que revelaría dónde sería el encuentro.

"Me reuniré muy pronto con el presidente Putin. Habría sido antes, pero supongo que hubo arreglos de seguridad que, lamentablemente, la gente tiene que tomar. De lo contrario, lo haría mucho más rápido", dijo el mandatario.

Plan de Putin

El plan, que Putin presentó al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, en una reunión en Moscú el miércoles, requeriría que Ucrania cediera la región oriental de Donbás —la mayor parte de la cual está actualmente ocupada por Rusia— así como Crimea, que Rusia anexó ilegalmente en 2014.

El plan congelaría las líneas de batalla actuales, pero otros detalles de la propuesta aún no estaban claros.

Trump consideró que un acuerdo entre Rusia y Ucrania está muy cerca, y aseguró que el conflicto habría derivado en una guerra mundial si EEUU no intervenía.

Adelantó además que las negociaciones en curso entre Moscú y Kiev incluyen un intercambio de territorio que será beneficioso para ambas partes.

(En base a Sputnik y CNN)

Dejá tu comentario

Te puede interesar