Sociedad contenedores |

Cambia el sistema de recolección

¿Dónde irá la basura? Intendencia de Montevideo retirará 500 contenedores

La Intendencia de Montevideo (IM) retirará 500 contenedores este año y avanzará hacia un sistema de recolección intradomiciliaria en barrios.

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, explicó que el objetivo es avanzar hacia un sistema de contenedores intradomiciliarios o intraprediales, que serán ubicados dentro de complejos habitacionales. Esta transformación alcanzará a entre 18.000 y 19.000 familias, que recibirán equipamiento para clasificar los residuos en sus hogares.

11.000 contenedores

Actualmente hay más de 11.000 contenedores en las calles de Montevideo, pero la comuna prevé una reducción drástica: “Seguramente vamos a bajar cerca de la mitad los contenedores de la vía pública a lo largo del período de gobierno”, afirmó Herou en declaraciones a la prensa.

Según el jerarca, en las zonas de mayor densidad poblacional y actividad comercial se mantendrán contenedores públicos, pero con más limpieza y mayor frecuencia de recolección para evitar desbordes, acumulación de basura y el hurgado informal.

Por otra parte, la Intendencia evalúa instalar contenedores soterrados en puntos estratégicos como avenidas principales y la Ciudad Vieja, siguiendo modelos aplicados en otras ciudades del mundo. “En el mundo estas cosas van evolucionando, surgen equipamientos con nuevas prestaciones. Estamos muy atentos, pero sin dudas queremos que en cinco años Montevideo avance sustancialmente en los dos objetivos: limpieza y reducción de residuos”, concluyó Herou.

Este plan se enmarca en una visión de mediano plazo que se enfoca en mejorar la limpieza urbana, promover la clasificación en origen y una mayor corresponsabilidad ciudadana en el manejo de los residuos. También contempla mejoras en la disposición final de residuos, incluyendo la ampliación del relleno sanitario y el estudio de tecnologías alternativas al enterramiento. Otro eje será la inclusión social de personas clasificadoras, así como la promoción de la educación ambiental en toda la ciudad.

