Política Directorio | Ancap |

Conflicto

Directorio de Ancap considera "desproporcionadas" las medidas del sindicato

Ancap asegura que "se ha logrado importantes avances y se ha comprometido la apertura de una negociación hacia la firma de un nuevo convenio colectivo".

Por Redacción Caras y Caretas

El Directorio de Ancap consideró en las últimas que las medidas sindicales de Fancap de ocupar y bloquear la refinería de La Teja son "desproporcionadas y apartadas del espíritu de diálogo" demostrado en las instancias de negociación.

En un comunicado, las actuales autoridades afirman que han sostenido "un canal de comunicación fluido y constructivo" para alcanzar acuerdos con el sindicato. Destacan que "se ha logrado importantes avances y se ha comprometido la apertura de una negociación hacia la firma de un nuevo convenio colectivo".

El directorio sostuvo que las medidas sindicales "causan distorsiones y generan inconvenientes que en nada contribuyen al rol que debe cumplir Ancap en la sociedad uruguaya" y recordó que está fijada una nueva instancia bipartita para el 12 de agosto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

"Ancap reafirma su voluntad de diálogo y su compromiso con una gestión eficiente y responsable al servicio del país", concluye el comunicado.

Ocupación sorpresiva

La Federación de Trabajadores de Ancap (Fancap) profundizó este viernes su plan de lucha con una ocupación sorpresiva de la refinería de La Teja, la principal planta industrial de la empresa estatal. El gremio bloqueó el acceso a las instalaciones en reclamo por la incorporación de personal, el aumento del presupuesto operativo y el cese de la tercerización.

Esta medida se suma a la ocupación realizada el pasado martes en la planta de distribución de La Tablada, donde se impidió la carga de combustible en camiones cisterna desde las primeras horas de la madrugada.

Reclamos

Entre los principales reclamos del sindicato se encuentran el aumento de recursos para cubrir la plantilla necesaria —según afirman, actualmente operan con apenas dos tercios del personal requerido— y el fin de la tercerización en diversas áreas, lo que consideran una práctica que precariza el trabajo y pone en riesgo la eficiencia del servicio.

Temas

