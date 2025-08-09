Directorio de Ancap considera "desproporcionadas" las medidas del sindicato

"Ancap reafirma su voluntad de diálogo y su compromiso con una gestión eficiente y responsable al servicio del país", concluye el comunicado.

Ocupación sorpresiva

La Federación de Trabajadores de Ancap (Fancap) profundizó este viernes su plan de lucha con una ocupación sorpresiva de la refinería de La Teja, la principal planta industrial de la empresa estatal. El gremio bloqueó el acceso a las instalaciones en reclamo por la incorporación de personal, el aumento del presupuesto operativo y el cese de la tercerización.

Esta medida se suma a la ocupación realizada el pasado martes en la planta de distribución de La Tablada, donde se impidió la carga de combustible en camiones cisterna desde las primeras horas de la madrugada.

Reclamos

Entre los principales reclamos del sindicato se encuentran el aumento de recursos para cubrir la plantilla necesaria —según afirman, actualmente operan con apenas dos tercios del personal requerido— y el fin de la tercerización en diversas áreas, lo que consideran una práctica que precariza el trabajo y pone en riesgo la eficiencia del servicio.