Despido de 50 trabajadores de Claldy agrava conflicto en industria láctea

Los delegados sindicales en su totalidad se encuentran entre los despedidos.

Indica la FTIL que los trabajadores cesaron desde este viernes "inclusive quienes estaban trabajando los hicieron retirarse del trabajo".

Conflicto en la industria

El sector enfrenta un conflicto determinado por la decisión de Conaprole de cerrar su planta de la ciudad de Rivera, y aunque la cooperativa afirma que los puestos de trabajo no peligran el sindicato reclama mantener la plata en funcionamiento.

Por otra parte, el anuncio de la empresa Parmalat de no abrir su planta en la ciudad de Cardona agregó un elemento nuevo que arrastra a toda la FTIL.

El jueves hubo un paro de 24 horas de toda la industria con una movilización en la ciudad de Rivera que recibió, incluso, el respaldo del intendente colorado de ese departamento Richard Sander.