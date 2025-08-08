El despido de 50 trabajadores de la empresa Claldy agregó un nuevo elemento de irritación en la industria láctea ya agitada por un conflicto motivado por el cierre de la Planta 14 de Conaprole en Rivera y de la de Parmalat en Cardona. Por esta razón los trabajadores realizarán un paro de 24 horas el martes 12.
habría otro paro
Despido de 50 trabajadores de Claldy agrava conflicto en industria láctea
Los trabajadores de la industria láctea analizan un paro de 24 horas para el martes próximo en consonancia con el paro general parcial dispuesto por el Pit-Cnt.