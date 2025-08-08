Hacete socio para acceder a este contenido

habría otro paro

Despido de 50 trabajadores de Claldy agrava conflicto en industria láctea

Los trabajadores de la industria láctea analizan un paro de 24 horas para el martes próximo en consonancia con el paro general parcial dispuesto por el Pit-Cnt.

Por Redacción Caras y Caretas

El despido de 50 trabajadores de la empresa Claldy agregó un nuevo elemento de irritación en la industria láctea ya agitada por un conflicto motivado por el cierre de la Planta 14 de Conaprole en Rivera y de la de Parmalat en Cardona. Por esta razón los trabajadores realizarán un paro de 24 horas el martes 12.

La medida, de aprobarse, se hará en simultáneo con el paro general parcial de 9 a 13 horas convocado para el martes por el Pit-Cnt.

Según comunicó este viernes la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) este próximo lunes se reunirá en Cardona y "podría transformar el paro del martes 12 en un nuevo paro de 24 horas ante la comunicación de Claldy del despido de alrededor de 50 trabajadores/as, rechazando el planteo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de ir al Seguro de Paro rotativo sin adoptar esa decisión".

Los delegados sindicales en su totalidad se encuentran entre los despedidos.

Indica la FTIL que los trabajadores cesaron desde este viernes "inclusive quienes estaban trabajando los hicieron retirarse del trabajo".

Conflicto en la industria

El sector enfrenta un conflicto determinado por la decisión de Conaprole de cerrar su planta de la ciudad de Rivera, y aunque la cooperativa afirma que los puestos de trabajo no peligran el sindicato reclama mantener la plata en funcionamiento.

Por otra parte, el anuncio de la empresa Parmalat de no abrir su planta en la ciudad de Cardona agregó un elemento nuevo que arrastra a toda la FTIL.

El jueves hubo un paro de 24 horas de toda la industria con una movilización en la ciudad de Rivera que recibió, incluso, el respaldo del intendente colorado de ese departamento Richard Sander.

