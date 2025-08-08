Detuvieron al hincha de Nacional que habría tirado la bengala que hirió al policía en el clásico pasado

Según informó el conductor de Tarde de Fútbol, Ernesto Faría, en base a fuentes del Ministerio del Interior, la Policía detuvo este viernes al hincha de Nacional que en el último partido clásico (por la final del Torneo Intermedio) lanzó la bengala desde la tribuna Colombes a la América que hirió gravemente a un policía que estaba de civil.