Sociedad Nacional | hincha | Bengala

Primicia de Tarde de Fútbol

Detuvieron al hincha de Nacional que habría tirado la bengala que hirió al policía en el clásico pasado

Ministerio del Interior informó que detuvo al hincha de Nacional que lanzó la bengala desde la tribuna Colombes a la América que hirió gravemente a un policía.

La Policía ya había detenido a varios hinchas de Nacional por lanzar pirotecnia durante el partido entre Peñarol y Nacional del pasado 6 de julio. Pero ninguno de ellos había reconocido ser el autor de lanzar la bengala náutica desde la tribuna Colombes. La Policía dice ahora haber detenido al responsable, que en las próximas horas deberá declarar en Fiscalía.

Según informó minutos más tarde el vocero de Fiscalía, Javier Benech, el caso está en manos de la Fiscalía de Flagrancia de 15º turno, quienes ahora "tienen un plazo de 48 horas para resolver si solicita la formalización del detenido".

