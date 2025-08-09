Cerro Largo: vendían libretas de conducir sin pruebas y cobraban $ 15.000

Cobraban 15.000 pesos

En paralelo, la Fiscalía departamental inició una investigación y logró comprobar que no se trataban de casos aislados, sino que existía una red de funcionarios municipales que tramitaban y otorgaban los permisos de conducir para luego venderlos a $ 15.000.

Esto, según la información primaria que ha arrojado la investigación, se hacía por fuera del conocimiento de los jerarcas del departamento de Tránsito de la Intendencia de Cerro Largo.

Al mismo tiempo, a través de un modus operandi que aún no se conoce del todo, los delincuentes lograron establecer contactos con otras personas por fuera del departamento y lograron que varios conductores que no tenían el permiso, llegaran a Noblía, pagaran la suma de dinero para tener el documento que los habilita a conducir.

El diputado colorado Sebastián Sanguinetti había realizado un pedido de informes tras la entrega de más de 1.300 libretas de conducir en seis meses en Cerro Largo, debido a que les “llamó un poco la atención”.

Luego de que el intendente de Cerro Largo, Christian Morel, tomara la decisión de suspender la tramitación del permiso en la localidad de Isidoro Nobelía, el legislador del Partido Colorado realizó un pedido de informes para conocer si “se saltearon algunos controles”.

El diputado lo hizo público a través de una publicación en la red social X, donde menciona que “en un país con cifras alarmantes de accidentes y muertes en el tránsito, esto no puede pasar desapercibido”.