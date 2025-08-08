Bianchi criticó gastos por festejos y diputado cabildante le recordó una compra exagerada

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, anunció la postergación de la jornada de celebración por el centenario del Palacio Legislativo, inicialmente prevista para el sábado 23 de agosto. Cosse, quien preside la Asamblea General del Parlamento y está a cargo de la organización del evento, lamentó que la conmemoración fuera "objeto de un uso político menor, alejado del espíritu de trabajo que siempre ha guiado a la comisión: el de promover una celebración plural, representativa y construida colectivamente”.
La vicepresidenta detalló que las actividades previstas incluían la publicación de un libro sobre el edificio, la emisión de un sello conmemorativo por parte del Correo Uruguayo, una iluminación especial del Palacio y una sesión de la Asamblea General que culminaría con un breve concierto del Sodre, abierto para todo público, en el Salón de los Pasos Perdidos. A pesar de los planes, las críticas de la bancada blanca por el costo, que estimaron en unos US$ 200.000, llevaron a la decisión de posponer la celebración.
La crítica de Bianchi
Una de las críticas provino de la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi. En su cuenta de X, escribió: "Con respecto a los festejos por el centenario del Palacio Legislativo el próximo 25 de agosto: NO queremos gastar 200.000 dólares, pero menos aceptaremos que el FA los convierta en un acto partidario."
El debate tomó un giro inesperado cuando el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, respondió al tuit de Bianchi con una fotografía de un gran cartel instalado en la ciudad de Minas, en el departamento de Lavalleja. Este cartel, inaugurado recientemente, ha sido objeto de polémica por su costo, que superó los US$ 650.000, una inversión realizada por la intendencia de Lavalleja durante el período de gobierno del Partido Nacional.