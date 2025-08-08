Bianchi criticó gastos por festejos y diputado cabildante le recordó una compra exagerada

La vicepresidenta detalló que las actividades previstas incluían la publicación de un libro sobre el edificio, la emisión de un sello conmemorativo por parte del Correo Uruguayo, una iluminación especial del Palacio y una sesión de la Asamblea General que culminaría con un breve concierto del Sodre, abierto para todo público, en el Salón de los Pasos Perdidos. A pesar de los planes, las críticas de la bancada blanca por el costo, que estimaron en unos US$ 200.000, llevaron a la decisión de posponer la celebración.