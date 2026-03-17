Renunció director del Centro Nacional Antiterrorista de EEUU: "Irán no representaba ninguna amenaza"

"Tras mucha reflexión, he decidido dimitir de mi cargo como Director del Centro Nacional Antiterrorista -de Estados Unidos (EEUU)- con efecto a partir de hoy. No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación", manifestó este martes Joe Kent en su cuenta de X.
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El funcionario estadounidense dimitió este martes en protesta por la guerra contra Irán, iniciada a su juicio por la "presión" de Israel a Estados Unidos (EEUU) y una "campaña de desinformación" en redes sociales liderada por ambos países.
Campaña de desinformación de EEUU e Israel
"Al inicio de esta administración, altos responsables israelíes y miembros influyentes de medios de comunicación estadounidenses desplegaron una campaña de desinformación" para hacer creer que "Irán era una amenaza inminente", apuntó.
"Eso era una mentira y es la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra contra Irak", agregó."No podemos repetir el mismo error", explicó Kent, y pidió a Trump que "reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán".
"Es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", apuntó el exfuncionario de la Casa Blanca y exmiembro de las fuerzas especiales, que se representó el primer alto funcionario del gobierno de Trump que renuncia por su desacuerdo con la guerra desencadenada en Medio Oriente.
Su desilusión con Trump
"En su primer gobierno, usted entendió mejor que cualquier otro presidente reciente como aplicar poder militar sin arrastrarnos a guerras inacabables", sostuvo Kent.
"Hasta junio de 2025, usted entendió que las guerras en Medio Oriente eran una trampa que robó a Estados Unidos las preciadas vidas de nuestros patriotas", añadió el ahora exfuncionario, en relación al bombardeo que el presidente de EEUU, Donald Trump, en junio de 2025, sobre instalaciones nucleares de Irán que contó con la cooperación de Israel.
Trump aseguró en esa ocasión que las capacidades nucleares iraníes habían sido "aniquiladas", e invitó al régimen de Teherán a negociar. Sin embargo, la opción pacífica ofrecida no era tal a luz de los acontecimientos de las últimas semanas. El mandatario ordenó una nueva oleada de ataques, de nuevo en coordinación con el gobierno de Benjamin Netanyahu, el 28 de febrero.