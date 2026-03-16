Qué países rechazaron el pedido de Trump de enviar buques al estrecho de Ormuz

China

Un portavoz de la Embajada de China en Washington recordó que Pekín pide un alto el fuego inmediato y evitó precisar si su país enviará medios navales a la región, informa CNN. "Todas las partes tienen la responsabilidad de garantizar un suministro de energía estable y sin obstáculos", afirmó.

"Como amigo sincero y socio estratégico de los países de Oriente Medio, China seguirá fortaleciendo la comunicación con las partes pertinentes, incluidas las partes en conflicto, y desempeñará un papel constructivo para la desescalada y el restablecimiento de la paz", añadió el vocero.

Australia

Pese al llamamiento de Trump a crear una misión internacional, Australia descartó el envío de barcos a la zona.

"Me han informado de que no tenemos intención de enviar buques al estrecho de Ormuz. Estamos bien preparados aquí en este país para afrontar la crisis económica que se está produciendo como consecuencia de [la situación en] Oriente Medio, pero no tenemos previsto enviar ningún buque", afirmó la ministra de Infraestructura, Transporte, Desarrollo Regional y Gobierno Local, Catherine King.

Alemania

Tampoco Berlín tiene intención de participar en una misión internacional para liberar las rutas de navegación en el estrecho, aseguró este domingo el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul.

"¿Vamos a participar activamente de este conflicto? No. El Gobierno Federal tiene una postura muy clara respecto a esto […], no vamos a formar parte de este conflicto", aseveró al ser preguntado en una entrevista sobre la propuesta del mandatario estadounidense. En este sentido, afirmó que la seguridad, tanto para el estrecho de Ormuz como para el mar Rojo, solo se conseguirá "si hay una solución negociada" y, en este caso —dijo—, el Gobierno alemán estaría "encantado de participar en las negociaciones".

Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que está colaborando con varios socios en Europa y Asia para formar una posible misión internacional de escolta a buques, pero insistió en que esta debe realizarse cuando "las circunstancias lo permitan", una vez que hayan cesado los combates.

Mientras tanto, en una entrevista con France 24, la ministra francesa de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, afirmó la semana pasada que, "en este momento, no se contempla el envío de ningún buque al estrecho de Ormuz".

Reino Unido

El primer ministro británico, Keir Starmer, explicó que no quiere que su país se vea involucrado en la guerra contra Irán. "Si bien tomaremos las medidas necesarias para defendernos a nosotros mismos y a nuestros aliados, no nos veremos involucrados en el conflicto a mayor escala", subrayó.

Asimismo, señaló que está colaborando con sus aliados en un plan para reabrir el estrecho de Ormuz, pero no proporcionó más detalles. The Times, citando fuentes, reportó que el Gobierno británico está considerando el envío de vehículos aéreos no tripulados dragaminas para ayudar a despejar el estrecho de minas y reanudar el flujo de exportaciones de petróleo. Sin embargo, Londres advirtió que el envío de buques de guerra a la zona podría aumentar las tensiones en la región.

Corea del Sur

El Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano indicó que "toma nota" de la llamada del mandatario estadounidense y declaró que "coordinará estrechamente y analizará con detenimiento" la situación con EEUU.

Japón

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, declaró este lunes que Tokio tampoco tiene previsto movilizar navíos para escoltar a barcos en Medio Oriente.

"No hemos tomado ninguna decisión sobre el envío de buques de escolta. Seguimos analizando qué puede hacer Japón de forma independiente y qué se puede hacer dentro del marco legal", declaró Takaichi ante el Parlamento, refiriéndose al carácter antimilitarista de la Constitución japonesa.