Alejandro Sánchez esquiva críticas a Orsi por visita a portaaviones de EEUU

Sánchez no opina

La conferencia de prensa de este martes, centrada en temas de política energética, derivó en una consulta puntual sobre las repercusiones internas que generó la visita del presidente Orsi al portaaviones USS George Washington el pasado sábado. Sin embargo, Sánchez fue contundente al señalar que no es su función opinar sobre los dichos de sus compañeros de partido o de la central sindical.

"El secretario de la Presidencia no comenta qué es lo que piensan, qué es lo que dicen mis compañeros o qué es lo que ha sucedido en los últimos momentos", respondió el jerarca, evitando así sumarse al debate. Añadió que ya se ha "entregado bastante información sobre el episodio" y que "seguramente se entregue más información o más comentarios en el futuro".

Críticas

Las críticas surgieron desde el Frente Amplio y el PIT-CNT. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo a Subrayado que él no hubiera ido al portaaviones y que Orsi asumió “un riesgo” al visitarlo.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, calificó de “decepcionante” y “penoso” el mensaje que dio Orsi al visitar el portaaviones de Estados Unidos.

Fernando Gambera, presidente de la Carifa, dijo que “No había necesidad”.