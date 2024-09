Reprimir a los jubilados: la nueva costumbre del gobierno de Javier Milei

“Tengo 30 años de militancia, me han gaseado muchísimas veces, pero nunca un gas me quemó como éste. Es impresionante lo que me está quemando, siento una quemazón terrible en la piel”, afirmó la legisladora del Partido Obrero que fue atacada cuando se agachó para asistir a un hombre que estaba tirado en la calle. El presidente del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA Argentina), Esteban Chalá, le confirmó a Página/12 que atendieron a una decena de personas afectadas por el spray de gas pimienta, que fueron atendidas en el lugar sin derivación a hospitales. “Había personas de 80 años tiradas en el piso por un operativo intempestivo y absurdo, otra vez a 20 metros de que desarmaran la movilización", agregó la diputada en diálogo con la radio AM 750.

La violencia de cada miércoles

Las marchas de los miércoles no son una novedad, se hacen desde septiembre del año pasado, cuando eran alrededor de 15 0 20 jubilados que reclamaban mejores ingresos, pero desde que La Libertad Avanza llegó al gobierno, la cantidad de jubilados y jubiladas aumentó considerablemente ante el deterioro de su calidad de vida. Lo que sí es una novedad es la represión constante que instaló la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre este grupo vulnerable: es la cuarta semana en la que son atacados, con el antecedente brutal de febrero cuando también fueron golpeados durante el tratamiento de la Ley Bases.

Rubén Cocurullo, de 76 años, estuvo ahí, igual que el resto de los miércoles. Entre empujones, le preguntó a una mujer policía de no más de 30 años por qué estaba ahí. “Cuándo llegás a tu casa y tus hijos te preguntan que hiciste en el Congreso, ¿Qué les contestás?, ¿Que reprimiste a una persona que podía ser su abuelo?”, lanzó al aire el presidente de la agrupación Jubilados Insurgentes. La pregunta retórica no tuvo más que un cabeceo debajo del casco como respuesta.

Cocurullo no tiene miedo, seguirá protestando a pesar de la represión. “Esto me genera cada vez más bronca y ganas de salir a la calle. Mi miedo es a morir de hambre. ¿Cómo no voy a luchar? Yo no me puedo quedar en mi casa mirando la televisión si no llego a la canasta básica”, le contó a este diario.

Los reclamos

Uno de los reclamos del Plenario de Trabajadores Jubilados es un haber mínimo de 950.000 pesos que contemple la canasta básica de los adultos mayores, que incluye elementos diferentes a las que se toman en cuenta para las mediciones del INDEC. Además, piden retrotraer la decisión del PAMI de eliminar 44 medicamentos del listado de cobertura al 100% y un aumento de emergencia. Según un informe de HelpAge International Red Global Argentina, el impacto de la pobreza en las personas mayores afecta al 73% de la población adulta de más de 61 años. “Han cambiado sus hábitos, dejaron de comprar medicamentos esenciales y modificaron sus hábitos alimentarios, algunos están haciendo una comida por día”, explicó Silvia Gascón, referente de la organización y directora de la Maestría en Gerontología de Isalud.

Otra de las personas reprimidas fue Nora Biaggio, integrante del Plenario que ya lleva más de 1600 actos en el Anexo del Congreso de la Nación, una práctica que iniciaron en la década del 90. “Ya es algo habitual reprimir a los jubilados porque no nos callamos la boca, pero esto lo que genera es más bronca”, dijo en diálogo con Página/12. La mujer agregó que si bien teme por su salud, seguirá manifestándose: “Por supuesto que me da miedo, un golpe mal dado para nosotros puede ser mortal, nos puede generar una reacción alérgica o peor. Somos personas llenas de dolencias, pero esta represión no nos va a frenar porque estamos mal”, agregó.

Para el próximo viernes 20 se planea un acto en Plaza de Mayo para conmemorar el Día del jubilado y la jubilada. Habrá una radio abierta a las 16 horas y un acto a las 17, al que esperan que asistan otros sectores de la sociedad. Además, este miércoles se hicieron movilizaciones en distintas ciudades del país como Rosario, Mar del Plata, Córdoba, Salta y Neuquén, entre otras. “Esto está creciendo cada vez más, hay réplicas en toda Argentina”, agregó Biaggio.

El asado en Olivos, una provocación

La violencia hacia los jubilados no es sólo física, también es simbólica. El martes por la noche, Milei recibió en la Residencia de Olivos a 71 de los 87 diputados y diputadas que garantizaron el veto a la Ley de movilidad jubilatoria que establecía un aumento de 8,1 puntos porcentuales . Al asado del festejo por el recorte, asistieron 25 representantes del PRO, encabezados por el jefe del bloque, Cristian Ritondo, todos los miembros de La Libertad Avanza y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y solo uno de los radicales que cambiaron su voto: Mariano Campero, que se mostró jocoso con en la previa. El resto de los diputados de la UCR que fueron suspendidos, Martín Arjol, de Misiones, Luis Picat, de Córdoba y Pablo Cervi, de Neuquén, decidieron no participar. Lo mismo que el correntino José Tournier, que si bien integra el bloque de la UCR no fue suspendido porque no está afiliado.

“Lo del asado fue una provocación en todo sentido. El presidente los invita a comer un asado, algo inaccesible para un jubilado, para un trabajador, para una familia y ellos se reúnen. Eso muestra cómo son estos diputados que se dan vuelta y aceptan cualquier cosa”, agregó Biaggio, que también estuvo en la protesta que hicieron en las afueras de la quinta presidencial durante la cena.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las jubilaciones sin bono en el trimestre septiembre-noviembre de 2024 se mantendrán 4,6% por debajo del mismo trimestre de 2023, mientras que las jubilaciones con bono lo harían 13,6% por debajo. Pero el deterioro en los ingresos de los jubilados también se vislumbra en el Presupuesto 2025, presentado el domingo por Milei. Según las proyecciones de las partidas de Seguridad Social, en las que se incluyen las jubilaciones y las asignaciones sociales, tendrán una disminución del 14,6% real en 2024.

A pesar de las represiones sistemáticas de cada miércoles, los jubilados y jubiladas tienen decidido seguir en la calle. “¿Sabes por qué nos llamamos Jubilados Insurgentes? Porque es sinónimo de revolución y nosotros queremos la revolución social, queremos igualdad”, dijo Cocurullo tras reponerse de los empujones y gas pimienta.