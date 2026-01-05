El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, calificó este lunes en la ONU como un acto de "bandidaje internacional" la agresión militar masiva lanzada por Estados Unidos (EEUU) en territorio venezolano, el pasado 3 de enero, que concluyó con el secuestro del presidente del país, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.
Consejo de Seguridad de la ONU
Rusia calificó de "bandidaje" la agresión de EEUU en Venezuela
"No se puede permitir que EEUU se erija en una especie de juez supremo, con derecho a invadir cualquier país, determinar los culpables, imponer castigos y ejecutarlos", advirtió el representante de Rusia en la ONU.