Rusia calificó de "bandidaje" la agresión de EEUU en Venezuela

"El regreso de la anarquía estadounidense"

"El bandidaje en relación con el líder de Venezuela, que se saldó con la muerte de varias decenas de ciudadanos venezolanos y cubanos, se ha convertido, a los ojos de muchos, en un presagio del regreso a la era de anarquía y dominio de la fuerza estadounidense, de caos y de ilegalidad que siguen padeciendo decenas de Estados en diversas regiones del mundo", declaró Nebenzia durante su discurso en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.