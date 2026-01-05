Hacete socio para acceder a este contenido

Consejo de Seguridad de la ONU

Rusia calificó de "bandidaje" la agresión de EEUU en Venezuela

"No se puede permitir que EEUU se erija en una especie de juez supremo, con derecho a invadir cualquier país, determinar los culpables, imponer castigos y ejecutarlos", advirtió el representante de Rusia en la ONU.

Rusia cuestionó duramente accionar de EEUU en Venezuela.

Por Redacción Caras y Caretas

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, calificó este lunes en la ONU como un acto de "bandidaje internacional" la agresión militar masiva lanzada por Estados Unidos (EEUU) en territorio venezolano, el pasado 3 de enero, que concluyó con el secuestro del presidente del país, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

"El regreso de la anarquía estadounidense"

"El bandidaje en relación con el líder de Venezuela, que se saldó con la muerte de varias decenas de ciudadanos venezolanos y cubanos, se ha convertido, a los ojos de muchos, en un presagio del regreso a la era de anarquía y dominio de la fuerza estadounidense, de caos y de ilegalidad que siguen padeciendo decenas de Estados en diversas regiones del mundo", declaró Nebenzia durante su discurso en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

En dicha línea, el alto diplomático ruso expresó el profundo rechazo de Rusia a la agresión de EEUU contra Venezuela y exigió la liberación inmediata de Maduro y Flores. "Hacemos un llamamiento a los dirigentes estadounidenses para que liberen inmediatamente al presidente legalmente elegido de un Estado independiente y a su esposa", solicitó.

"No hay justificación alguna para el crimen cometido cínicamente por EEUU"

Nebenzia agregó que "no hay ni puede haber justificación alguna para el crimen cometido cínicamente por Estados Unidos en Caracas" y destacó que la comunidad internacional no debe permitir que Washington se afirme como una especie de "juez supremo".

"No se puede permitir que Estados Unidos se erija en una especie de juez supremo, único con derecho a invadir cualquier país, determinar los culpables, imponer castigos y ejecutarlos, sin importar los conceptos de jurisdicción internacional, soberanía y no intervención", subrayó.

"Esperamos que el bandidaje internacional reciba pronto una evaluación objetiva y exhaustiva del marco jurídico internacional utilizando los mecanismos universales de la ONU y otros formatos multilaterales", concluyó Nebenzia .

FUENTE: RT en Español

