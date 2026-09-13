Armas de alta precisión

Asimismo, mediante el uso de armas de alta precisión y drones de combate, las fuerzas rusas alcanzaron el centro logístico Nóvaya Pochta, encargado del almacenamiento y distribución de suministros para el Ejército ucraniano.

En el puerto de Odesa, se golpeó un buque de carga seca que transportaba material bélico, así como tres centros de distribución.

Por último, el ministerio señaló la destrucción de un taller de producción de drones, sus componentes y un depósito de misiles, artillería y municiones en la misma ciudad.

Podría haber negociaciones

Rusia no descarta que las negociaciones trilaterales para la resolución del conflicto en Ucrania puedan reanudarse en octubre, declaró este domingo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"No excluimos esa posibilidad, hablamos precisamente de una perspectiva previsible. Es decir, por supuesto, no se puede excluir octubre", dijo Peskov a los periodistas, comentando una posible próxima ronda de negociaciones trilaterales sobre Ucrania.

Mas temprano este domingo, el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, declaró que Estados Unidos, como resultado de las reuniones en Moscú y Kiev, obtuvo una idea clara de lo que podría conducir a una solución a largo plazo del conflicto.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente ruso, Vladímir Putin, son proteger a la población de Donbás de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países, la mayoría de los cuales forman parte de la Unión Europea.

(Sputnik)