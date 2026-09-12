Brasil: Casos de corrupción sacude a Flávio Bolsonaro a un mes de las elecciones

Mendonça, un pastor evangelista designado en la Corte brasileña durante el gobierno de Bolsonaro (2019-2022), investiga cómo se financió la producción de Dark Horse, una película sobre el exmandatario preso para la que habría aportado fondos el exbanquero Daniel Vorcaro, encarcelado en 2025 por la millonaria estafa del Banco Master, un entramado de lavado de dinero y desvío de fondos públicos considerado como el mayor fraude bancario en la historia del país.

El caso que complica a Bolsonaro

La investigación sobre el candidato presidencial se hizo pública este viernes, luego de que el presidente del STF, Edson Fachín, ordenara levantar el secreto sobre los documentos del caso Master, en el que además de Vorcaro se encuentran implicados funcionarios del Banco Central, dirigentes políticos y hasta un juez del Supremo, Alexandre de Moraes, investigado por intercambios de mensajes con Vorcaro previos a su detención, lo que desató una guerra al interior del tribunal en las últimas dos semanas.

La investigación sobre Bolsonaro se encuentra en manos de la Policía Federal, que solicitó una investigación preliminar separada y confidencial a la del caso Master “para investigar la posible comisión de los delitos de lavado de dinero, evasión fiscal, corrupción y otros delitos conexos” que habrían sido cometidos por el ultraderechista “en el contexto de la financiación para la producción de la película” con el Banco Master y Vorcaro, según afirmó Mendonça.

Según reveló meses atrás Intercept Brasil, Bolsonaro solicitó 131 millones de reales (unos 25 millones de dólares) para financiar la producción de la película documental sobre Jair Bolsonaro, que narra el ascenso político, la campaña electoral de 2018 y el intento de asesinato que sufrió en Juiz de Fora, Mina Gerais.

De acuerdo con la investigación preliminar, del monto solicitado ya se habrían pagado unos 60 millones de reales (casi 12 millones de dólares).

Este jueves durante un acto en Roraima, al norte de Brasil, Bolsonaro salió al cruce de las investigaciones en su contra y negó el uso de fondos públicos para financiar la película. “No hay ni un solo centavo del dinero público, se puede analizar minuciosamente”, afirmó, aunque hasta ahora evitó presentar un desglose completo de los gastos de la película.

De hecho, la productora sólo presentó un balance de gastos ante la justicia, pero se desconocen los detalles de la recaudación de fondos y el origen de la financiación, gestionada por un fondo radicado en Estados Unidos.

Hasta ahora, la investigación vinculada al financiamiento de la película busca establecer si los fondos aportados por Vorcaro fueron transferidos a la productora de la película a través del fondo Heavengate.

Además, la Policía Federal también investiga si parte de estos fondos se utilizaron para cubrir gastos personales en el extranjero del exdiputado Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos.

La crisis en la Corte

El caso ocurre en medio de las polémicas y denuncias cruzadas en el Supremo tras la revelación de los vínculos entre De Moraes —el juez que impulsó la condena a Jair Bolsonaro— y Vorcaro, luego de que el juez Mendonça revelara conversaciones y mensajes que su colega mantuvo con el banquero, quien pedía colaboración antes de ser encarcelado. Los documentos filtrados revelan el grado de confianza entre ambos.

Además, investigadores analizan contratos entre Vorcaro y el estudio de la esposa de Moraes, Viviane Barci. Si bien por ahora la investigación no demostró que el juez hubiera intervenido para beneficiar al banquero, el caso desató un enfrentamiento en el Supremo, ya que Mendonça acusó a la Policía Federal de espiar sus actuaciones.

En tanto, Fachin ordenó retirar el secreto de las investigaciones sobre el Banco Master, excepto de diligencias que requieran reserva para garantizar su ejecución. Además, solicitó al ministro Mendonça, relator de una de las investigaciones, que comparta con la presidencia y los gabinetes de todos los integrantes de la Corte los procedimientos vinculados con la causa.

Tensión a menos de un mes des elecciones

El caso puso en el ojo de la tormenta a Bolsonaro, quien en las últimas semanas recortó levemente la distancia con Lula en las principales encuestas de cara a las elecciones presidenciales. Según un estudio de la consultora Quaest publicado el lunes, el presidente lidera los sondeos con un 36 % de intención de voto de cara a la primera vuelta, mientras que Bolsonaro ronda el 29 %.

Para el balotaje, previsto para el 25 de octubre si ningún candidato supera el 50 % de los votos válidos, Da Silva y Bolsonaro aparecen empatados en 41 %. A finales de agosto Lula adelantaba a Bolsonaro por dos puntos en el mismo sondeo. Otras encuestas marcan una leve diferencia en favor del mandatario, aunque en un escenario de empate técnico.

El bolsonarismo se entusiasmó luego de que este jueves un sondeo realizado por la consultora BTG/Nexus de cara al balotaje arrojara un 46 % de intención de voto para el ultraderechista y 45 % para el Presidente. Si bien mantiene el escenario de virtual empate, es la primera vez que una encuesta lo arroja ganador.

El politólogo brasileño Emir Sader, hombre de confianza de Da Silva e histórico miembro del Partido de los Trabajadores (PT), declaró que “es difícil una victoria en primera vuelta”. “Pero seguro que Lula va a ganar”, señaló a Radio 750 este viernes. “Hay que tener el 51 % de los votos, pero hay muchos candidatos chicos que perjudican la posibilidad (de una victoria en primer turno). Hay un montón de candidatos que tienen dos o tres puntos”, sostuvo.

De hecho, el PT de Lula mantuvo este jueves una reunión de su dirigencia en la que se trató del impacto electoral de las investigaciones.

Uno de los que apareció en escena en las últimas semanas fue Augusto Cury, de la alianza de centro derecha Avante, quien creció fuertemente en intención de voto luego de un debate realizado entre múltiples candidatos presidenciales en agosto y hoy obtendría alrededor de 10 % de los votos, según los sondeos. Esta semana, Cury afirmó que no apoyará a Lula “bajo ninguna circunstancia” en la segunda vuelta, y dio señales de apoyo a Bolsonaro siempre que “demuestre que no es corrupto”.

En tanto, Bolsonaro afirmó que el caso es un “intento de interferencia política” que vinculó a que superó a Lula en las encuestas.

Analistas afirman que el resultado del balotaje podría ser incluso más apretado y reñido que en 2022, cuando Lula ganó por una mínima diferencia a Jair Bolsonaro: 50,9 % a 49,1 %. Entonces, el ultraderechista evitó reconocer la derrota y lideró un intento de golpe de Estado por el que fue condenado a 27 años y tres meses de prisión en 2025.

Artículo de Página 12