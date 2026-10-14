Rusia denunció que Ucrania rompió la tregua energética: atacó dos refinerías

El vice primer ministro de Rusia, Alexánder Novak, denunció este miércoles 14 nuevos ataques perpetrados por Ucrania contra infraestructura energética rusa. Las fuerzas ucranianas atacaron dos refinerías de petróleo en las provincias de Sarátov y Riazán, aseveró Novak, quien afirmó que el régimen de Kiev no muestra indicios de que esté preparado para avanzar hacia la tregua energética.
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La apuesta de Zelenski por la escalada y la advertencia de Trump
El pasado sábado 10 de octubre, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, volvió a cargar contra Volodímir Zelenski por los ataques contra refinerías rusas, que seguía ejecutando pese a sus advertencias.
"Le dijimos: 'No ataques las refinerías, porque eso causa un problema mundial'. Y fue y atacó", señaló el presidente estadounidense, quien concluyó con una propuesta contundente: "Sugiero que consigan un nuevo líder que pueda llegar a un acuerdo".
Además, el mandatario estadounidense llegó a culpar a Zelenski por el precio del diésel en EEUU, vinculando el conflicto ucraniano con el costo de vida: "Quiere crear problemas para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, con el combustible diésel, porque Rusia suministra una gran parte del diésel en todo el mundo".
Según una fuente de Axios, "Trump está realmente enfadado" con el líder del régimen de Kiev. "Siente que Zelenski está dando por sentado el apoyo de Estados Unidos", declaró.
La tregua energética que sugirió Trump se desvanece
Al mismo tiempo, el mandatario estadounidense anunció una "tregua energética" entre Rusia y Ucrania el pasado domingo 11 de octubre.
Desde el Kremlin indicaron que "los contactos continúan". "Les iremos informando a medida que tengamos algo que decir respecto a este tema", declaró Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa, respondiendo a la pregunta de si Moscú aceptó una tregua de este tipo.
"Vemos que la parte ucraniana no muestra ningún avance hacia un alto el fuego energético", dijo Novak al margen de la Semana de la Energía de Rusia.