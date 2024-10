Sanciones chinas "golpean" al mayor fabricante de drones de EEUU

Skydio Inc. —el mayor fabricante de drones de EEUU que provee, entre otras partes, al Ejército ucraniano— está enfrentando "una crisis en la cadena de suministro" después de que China le aplicara sanciones a mediados de este mes por la asistencia militar a Taiwán, informa Financial Times. Pekín, en el marco de sus medidas restrictivas, prohibió a las compañías chinas suministrarle a Skydio componentes críticos, en particular baterías, indica el medio.