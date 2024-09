Sanciones contra cadena rusa de noticias: Terrorismo mediático contra la libertad de información

Combina métodos militares tradicionales con técnicas no convencionales, como operaciones psicológicas, propaganda y guerra cibernética, el uso estratégico de la desinformación para influir en la opinión pública y socavar la moral del enemigo, involucra no solo a estados, sino también a grupos no estatales, milicias, y actores externos que apoyan a una de las partes., procura confundir sobre quién es el agresor y quién es la víctima, lo que dificulta la respuesta internacional, busca afectar la percepción y la legitimidad de las acciones del adversario, así como crear divisiones internas en la sociedad

La guerra híbrida es particularmente relevante en el contexto actual, donde las fronteras entre guerra y paz, militar y civil, se han vuelto borrosas.

El conflicto en Ucrania y la ola de propaganda antirusa en muchos países han incrementado los ataques a Rt, han bloqueado sus canales y han intensificado los ataques propagandísticos incluyendo agresiones y hostigamiento a los periodistas y corresponsales de esta prestigiosa cadena

La guerra en Ucrania ha sido un escenario significativo de propaganda mediática, donde tanto Ucrania y las grandes potencias de occidente como Rusia han utilizado los medios para influir en la opinión pública, justificar sus acciones y movilizar su apoyo.

Rt ha procurado mantener una línea editorial veraz, más allá de ser un medio estatal y ha incrementado su popularidad y su credibilidad exponiendo una óptica que la hace creativa original y auténtica.

Sin lugar a dudas la verdad es la primer derrotada en una guerra y esta conflagración en el centro de Europa constituye un ejemplo de cómo los distintos bandos han creado narrativas que resaltan sus victorias y minimizan sus pérdidas.

Las distintas miradas, sin embargo, no han logrado ocultar el desequilibrio de que todas las grandes potencias occidentales se han unido para derrotar a Rusia, procurando detener un proceso civilizatorio más justo que procura una geopolítica multipolar que sea una alternativa al mundo unipolar que declina frente a las potencias de oriente que ocupan cada vez más, un lugar preponderante en la economía mundial

El dominio que detentan en forma creciente las potencias occidentales de Internet y las redes sociales han sido combatidas, a veces con particular éxito, por experiencias contrahegemónicas como las de RT

Sin duda, la propaganda ha influido e influye en la percepción global del conflicto, afectando la política internacional y la respuesta de los gobiernos.

Las narrativas construidas han moldeado cómo se ve el conflicto en diferentes regiones del mundo.

RT ha contribuído a exponer otros puntos de vista, así como un relato alternativo que hace más plural la información. Parece evidente que en el campo militar Ucrania está siendo derrotada y solamente su capacidad de combate está siendo sostenida por el impresionante aporte de Estados Unidos y la OTAN en recursos económicos y armamento cada vez más sofisticado y mortífero.

Simultáneamente han demostrado ser ineficaces las sanciones económicas y las operaciones de diverso tipo que el occidente belicista ha implementado para derrotar y destruir a Rusia.

También ha resultado ineficaz la imposición de una narrativa belicista que ha llevado al mundo al borde de la guerra nuclear y RT ha contribuido a abrir los ojos de una parte muy amplia y numerosa de la población mundial y de gobiernos y países cada vez más numerosos. Por eso las sanciones que los Estado Unidos y los conglomerados mediáticos hegemónicos como Meta y Facebook han impuesto a Rt y a sus directores , adjudicándoles cargos muy poco creíble QUE resultan ridículos.

Las declaraciones de principales jerarcas de la administración norteamericana pretendiendo ser los defensores de la libertad de prensa y acusando a RT de ser una tapadera de la inteligencia rusa es solamente expresión de impotencia ante una narrativa alternativa frente al relato hegemónico imperialista

Sostener que desde las plataformas de RT “se ayuda a obtener y proporcionar apoyo y equipamiento militar a unidades militares rusas en Ucrania, incluyendo rifles, francotiradores, supresores, chaleco antibalas, equipos de visión nocturna, drones, equipos de radio, emplazamiento de armas personales y generadores diesel parece un delirio sicótico propio de una cabeza desquiciada que utiliza aún el lenguaje de la “guerra fría”

Esto no lo dijo un francotirador perturbado como los que atentan contra la vida de escolares, multitudes o incluso a los candidatos a Presidente en los Estados Unidos , sino el propio Antony Blinken, Secretario de Defensa de la potencia norteamericana quién mientras imponía sanciones a la agencia Rt y sus directores recomendaba a sus aliados que se implementaran las acciones más duras contra la cadena periodística

Las sanciones contra RT parecen ser una muestra de cómo responderá la OTAN a su inminente derrota en Ucrania, derrota colmada de implicancias para el liderazgo global occidental.

Es probable que los altos dirigentes de las potencias occidentales continúen afirmando que siguen ganado e impongan narrativas propagandísticas exitistas hasta que como en Afganistán huyan en estampida. Mientras tanto hay el mundo tiene que estar preparado para asistir a “locuras” como está y la opinión pública y los líderes más sensatos presionar para restablecer la diplomacia y volver a las negociaciones para encontrar una salida equilibrada que reestablezca la paz y de garantías sólidas a los protagonistas de manera justa y equilibrada.