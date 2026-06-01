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Cultura |

un clásico

La Fiesta de la X vuelve a Montevideo: el histórico festival regresará en diciembre tras dos décadas

Luego de casi 20 años sin realizarse, la emblemática Fiesta de la X volverá a la capital uruguaya con una nueva edición que buscará recuperar el espíritu que la convirtió en uno de los festivales musicales más importantes del país.

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Después de casi 20 años sin realizarse en Montevideo vuelve la emblemática Fiesta de la X.
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Después de casi 20 años sin realizarse en Montevideo, la emblemática Fiesta de la X volverá con una nueva edición que buscará recuperar el espíritu que la convirtió en uno de los festivales musicales más importantes del país. El evento se celebrará el próximo 11 de diciembre en la Rural del Prado, un escenario inédito para la propuesta.

Nacida en 1999 y vinculada originalmente a la radio X FM, heredera de la histórica Radio Eldorado, la Fiesta de la X se consolidó rápidamente como una referencia para el público joven. Aunque tuvo una fuerte impronta rockera en sus inicios, con el paso de los años amplió su propuesta artística y reunió a miles de personas en jornadas que combinaban música en vivo, distintas expresiones culturales y múltiples escenarios.

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Un hecho cultural relevante

Por el festival pasaron algunas de las principales figuras de la música uruguaya y artistas internacionales de gran convocatoria, entre ellos León Gieco, Babasónicos, Bersuit Vergarabat y Skay Beilinson. La última edición realizada en Montevideo tuvo lugar en 2006, en Parque Batlle. Posteriormente hubo una experiencia en Canelones y, años más tarde, un regreso puntual en 2018 en La Paloma, Rocha, que confirmó que el interés del público seguía vigente.

El relanzamiento estará a cargo de Celeste Music, una nueva productora integrada por referentes con experiencia en la organización de espectáculos y festivales.

"Nuevas generaciones"

Rossanna Piedra, una de las responsables de la producción, explicó que la idea surgió a partir del trabajo conjunto con Alejandro Fontaina, creador de la Fiesta de la X. Según señaló, el objetivo es recuperar la esencia de las primeras ediciones, aunque adaptada a los tiempos actuales y a las nuevas generaciones de público.

La organización adelantó que la Rural del Prado permitirá desarrollar una propuesta amplia, con espacio para diferentes géneros musicales, bandas consagradas y emergentes, DJs, propuestas gastronómicas, intervenciones artísticas y otras expresiones culturales que convivirán durante una noche pensada como cierre del año.

Por el momento no se anunciaron los artistas que integrarán la programación. Las entradas comenzarán a venderse durante junio y la grilla será presentada en etapas durante los próximos meses.

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