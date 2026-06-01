La Fiesta de la X vuelve a Montevideo: el histórico festival regresará en diciembre tras dos décadas

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Un hecho cultural relevante

Por el festival pasaron algunas de las principales figuras de la música uruguaya y artistas internacionales de gran convocatoria, entre ellos León Gieco, Babasónicos, Bersuit Vergarabat y Skay Beilinson. La última edición realizada en Montevideo tuvo lugar en 2006, en Parque Batlle. Posteriormente hubo una experiencia en Canelones y, años más tarde, un regreso puntual en 2018 en La Paloma, Rocha, que confirmó que el interés del público seguía vigente.

El relanzamiento estará a cargo de Celeste Music, una nueva productora integrada por referentes con experiencia en la organización de espectáculos y festivales.

"Nuevas generaciones"

Rossanna Piedra, una de las responsables de la producción, explicó que la idea surgió a partir del trabajo conjunto con Alejandro Fontaina, creador de la Fiesta de la X. Según señaló, el objetivo es recuperar la esencia de las primeras ediciones, aunque adaptada a los tiempos actuales y a las nuevas generaciones de público.

La organización adelantó que la Rural del Prado permitirá desarrollar una propuesta amplia, con espacio para diferentes géneros musicales, bandas consagradas y emergentes, DJs, propuestas gastronómicas, intervenciones artísticas y otras expresiones culturales que convivirán durante una noche pensada como cierre del año.

Por el momento no se anunciaron los artistas que integrarán la programación. Las entradas comenzarán a venderse durante junio y la grilla será presentada en etapas durante los próximos meses.