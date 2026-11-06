Bienvenida oficial: 250 artistas reciben al Papa en Plaza Independencia

Del acto también participan representantes del PIT CNT, las cámaras empresariales y organizaciones sociales como Voz y Vida, Cooperativa de Docentes para una Formación Integral (CODOF), las Hermanas Misioneras Franciscanas del Verbo Encarnado, Hermana Marta y Providencia, y otras.

Estos colectivos contribuyen a reconocer a cientos de organizaciones sociales que, en todo el país, acompañan a las comunidades y a las personas, promueven oportunidades y fortalecen la solidaridad. El pontífice ha destacado la importancia de una sociedad civil activa, que sea corresponsable con el Estado para promover el bien común, señaló presidencia.

El Ministerio de Desarrollo Social acercó a representantes de iniciativas que promueven la autonomía, la convivencia, la inclusión y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios. Las organización son:

Centros Comunitarios Puertas Abiertas: que genera espacios de encuentro e integración para personas en situación de calle, promoviendo la construcción de vínculos y proyectos personales y colectivos.

Ni Silencio Ni Tabú: iniciativa dedicada al bienestar y la salud mental de adolescentes y jóvenes, desde una perspectiva comunitaria.

Ciudad Universitaria: un programa que acompaña a jóvenes de entre 18 y 24 años de distintos departamentos del país que arriban a Montevideo para realizar estudios terciarios.

Centro Artigas: un servicio de alojamiento y atención integral para personas adultas con discapacidad y en situación de alta dependencia.

Fundappas: la organización cría, entrena y entrega gratuitamente perros de asistencia para personas ciegas y niños y niñas con trastorno del espectro autista.

Colectivo Vilardevoz: una experiencia comunitaria que promueve la salud mental, la participación y los derechos a través de la comunicación, la cultura y la organización colectiva.

Hogar de Ancianos Schiaffino: institución vinculada a la Federación Nacional de Hogares sin Fines de Lucro, dedicada al cuidado digno y humanizado de las personas mayores.

Más de 250 artistas del Sodre participan en la ceremonia

La bienvenida cuenta con la presentación artística de cuatro elencos del Sodre: la Orquesta Juvenil Nacional, el Coro Nacional, el Coro Nacional Juvenil y el Coro Nacional de Niños.

La presentación cuenta con casi 250 artistas de distintas generaciones y procedencias del país, entre profesionales, jóvenes intérpretes, niños y adolescentes que integran los elencos nacionales. Los elencos se componen por 65 integrantes del Coro Nacional, 40 del Coro Nacional Juvenil, 40 del Coro Nacional de Niños y aproximadamente 100 músicos de la Orquesta Juvenil Nacional.

La Orquesta Juvenil Nacional reúne músicos de entre 12 y 26 años, provenientes de distintos departamentos, mientras que los coros infantiles y juveniles comprenden edades de entre 6 y 24 años.

El repertorio combina obras protocolares, música universal y expresiones de la identidad cultural uruguaya:

Himno Nacional de Uruguay, bajo la dirección de Ariel Britos.

Himno Pontificio, dirigido por Claudia Rieiro.

Hallelujah, de El Mesías, de Georg Friedrich Händel, bajo la dirección de Esteban Louise. Botija de mi país, de Rubén Rada, con orquestación y versión coral de Víctor Mederos, basada en el arreglo original de Jorge Damseaux.

Según presidencia la incorporación de Botija de mi país permite integrar el candombe a una ceremonia de carácter internacional. La actuación constituye una instancia de intercambio entre los elencos estables y formativos del Sodre, que refleja el trabajo de formación artística y el acceso a la cultura que se desarrolla en la institución pública.

Los obsequios del Estado uruguayo al papa León XIV

El Estado uruguayo entrega al Sumo Pontífice dos regalos artesanales que representan las tradiciones, los oficios y la identidad cultural del país. Se entrega una manta de lana merino tejida a mano y un apero criollo elaborado por artesanos uruguayos.

La manta está confeccionada de forma artesanal con lana pura de merino, especialmente elaborada para esta ocasión. Es una pieza única, brindando calidez, suavidad y abrigo. La manta es de “Hecho Acá”.

El segundo obsequio, el apero criollo, es una pieza representativa de las tradiciones rurales y del vínculo con el caballo y la vida de campo.

El apero incluye un bozal y freno de caballo elaborados con cuero vacuno, un jergón de lana cruda, mandil, carona de cuero, recado sirigote confeccionado en cuero y madera, cojinillo de lana cruda y cincha de cuero. Es una pieza de talabartería artesanal preparada con materiales tradicionales del país.

“A través de estos presentes, Uruguay compartirá con el pontífice dos expresiones de su identidad: la tradición textil vinculada a la lana y el patrimonio rural representado por los oficios criollos”, valoró presidencia.