Representantes de Pelota al Medio entregaron camiseta de la selección uruguaya al Papa León XIV

En ese sentido, recordaron palabras del Papa León XIV: “El deporte es un camino para construir la paz, porque es una escuela de respeto y lealtad”.

Asimismo, señalaron que ese compromiso se vuelve concreto cuando una niña o un niño encuentra un espacio para jugar, aprender y sentirse parte de una comunidad. La responsabilidad compartida es sostener esas oportunidades, escuchar a las nuevas generaciones y acompañarlas para que puedan desarrollar sus proyectos de vida, con libertad de conciencia e igualdad de derechos.

Deporte, educación y convivencia

Pelota al Medio a la Esperanza es un programa del Ministerio del Interior que trabaja con niñas, niños, adolescentes y sus familias para fortalecer la convivencia, prevenir la violencia y generar oportunidades de inclusión a través del deporte, la educación y la cultura.

A través del proyecto Moña, el programa tiene presencia en más de 20 barrios y 36 escuelas de Montevideo y el área metropolitana, alcanzando de forma sostenida a más de 4.500 niñas y niños.

Durante el año lectivo desarrolla actividades deportivas, talleres de convivencia, gestión emocional y resolución de conflictos, además de propuestas educativas y culturales.

En educación media, alrededor de 3.000 adolescentes de más de 40 instituciones educativas participaron en actividades recreativas y deportivas, entre ellas rugby y torneos de fútbol y básquetbol, con propuestas que priorizan la integración, el trabajo en equipo y el juego limpio.

La historia de Pelota al Medio

Por su parte, Pelota al Medio Universitario participa desde hace 11 años en los torneos de fútbol de las categorías sub-16 y sub-18 de la Liga Universitaria de Deportes.

Sus planteles están integrados por 60 adolescentes de entre 14 y 18 años, que deben mantener su vinculación con el sistema educativo formal y cumplir con objetivos de promoción académica.

De esta manera, la participación de la delegación en la bienvenida al Papa León XIV permitirá visibilizar el trabajo que desarrolla el programa en todo el territorio nacional, fortaleciendo la convivencia, previniendo la violencia y generando oportunidades de inclusión a través del deporte, la educación y la cultura.