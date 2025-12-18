Lula se propone como mediador entre Maduro y Trump, y Rusia manda advertencia a EEUU

"¿Cuáles son los intereses de otros que la gente aún no sabe?", se preguntó.

Lula y su experiencia como mediador

En ese contexto, Lula apeló a su experiencia previa como mediador al recordar que fue uno de los creadores del Grupo de Amigos de Venezuela y trató de ser interlocutor entre el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y la Administración de George W. Bush para rebajar las tensiones.

"Lo mismo hago ahora con Trump y con Maduro (...) Yo creo mucho en la palabra, en el poder de persuasión, en el poder de convencimiento", agregó el mandatario suramericano.

En su criterio, la diplomacia "da mucho más resultado" que las posturas belicistas. "Estoy a disposición tanto para Venezuela, como para EEUU, a contribuir a una solución pacífica en nuestro continente", señaló el mandatario brasileño.

FxZcbAbWcAQ0Po3

Rusia llama a la Administración Trump a "evitar un error fatal" con respecto a Venezuela

América Latina y el Caribe debe seguir siendo una zona de paz, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un comunicado, en medio de la agresión que ejerce Washington contra Venezuela, bloqueando sus buques petroleros.

"Constatamos una escalada ininterrumpida y deliberada de la tensión en torno a la Venezuela, país amigo para nosotros. Especial inquietud provoca el carácter unilateral de las decisiones que crean una amenaza para la navegación marítima internacional", reza el mensaje.

"Confiamos en que la Administración de D. Trump, que se distingue por un enfoque racional y pragmático, no cometa un error fatal y se abstenga de seguir deslizándose hacia una situación que entraña consecuencias imprevisibles para todo el Hemisferio Occidental", agrega.

En este sentido, Rusia instó a EEUU que no cayera "en un enfoque ideológico estrecho que limite la visión de lo que está ocurriendo". "Siguen manteniendo plena vigencia las palabras del ilustre hijo de América Latina, Simón Bolívar: 'Cada pueblo tiene derecho a elegir por sí mismo a sus gobernantes, y los demás países deben respetar esa elección'".

Desde la Cancillería rusa señalaron que el país "defiende de manera consecuente la normalización del diálogo entre Washington y Caracas".

Rusia reafirmó su apoyo a Maduro

"Estamos convencidos de que son necesarios pasos para la desescalada de la situación y para encontrar soluciones a los problemas y divergencias existentes de manera constructiva y con respeto a las normas del derecho internacional. América Latina y el Caribe deben seguir siendo una zona de paz que garantice el desarrollo estable e independiente de los países de la región", precisaron.

"Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante las pruebas que está atravesando, así como nuestro apoyo a la línea del Gobierno de Nicolás Maduro, orientada a la defensa de los intereses nacionales y de la soberanía de la patria", concluye el comunicado.