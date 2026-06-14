Seis personas mueren al chocar dos helicópteros en el aire sobre Río de Janeiro

Este helicóptero colisionó en el aire con otro, modelo PR-DJJ, ocupado únicamente por su piloto, Charles Marsillac.

Accidente en el aire

Las dos aeronaves chocaron, por motivos aún desconocidos, y cayeron sobre un estacionamiento de autos eléctricos en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona sudoeste de Río.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pegavisaorjnews/status/2066245823646888402&partner=&hide_thread=false Vídeo registra o momento da colisão entre dois helicópteros na manhã deste domingo, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. As aeronaves caíram após o choque no ar, provocando um incêndio no local da queda.



Entre as seis vítimas fatais estão o cantor Oliver Tree e… https://t.co/b1Vq4chJ15 pic.twitter.com/DefSgh9xKU — PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) June 14, 2026

Uno de ellos explotó al caer al suelo, y las llamas se expandieron por un aparcamiento de vehículos eléctricos, lo que causó más explosiones.

Una de las aeronaves, un Eurocopter AS 350 B2, tenía cuatro pasajeros más el comandante, y había despegado por la mañana de la ciudad de Angra dos Reis, en la costa del estado de Río; en el otro helicóptero viajaba únicamente el piloto.

El choque y la caída de los helicópteros provocó una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad, y obligó a cerrar al tráfico la avenida de las Américas, la principal vía de la zona oeste de Río.

El fuselaje de los helicópteros quedó esparcido en un radio de más de 100 metros; de momento se desconocen las causas del accidente.

(Sputnik)