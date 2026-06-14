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Mundo

Seis personas mueren al chocar dos helicópteros en el aire sobre Río de Janeiro

Dos helicópteros colisionaron en el aire sobre un barrio de Río de Janeiro, dejando seis muertos, entre ellos el cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspi.

Uno de los helicópteros accidentados este domingo en Río de Janeiro.

Uno de los helicópteros accidentados este domingo en Río de Janeiro.

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El cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi están entre los seis fallecidos en el accidente entre dos helicópteros que se produjo la mañana de este domingo en Río de Janeiro.

Según informaron las autoridades locales, el cantante y productor Nickel Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como 'Gaspi', viajaban en el helicóptero PP-MAC.

También ocupaban este aeronave el piloto Alexandre Souza, el productor brasileño Lucas Frota y el director de videoclips argentino Lucas Vignale.

Este helicóptero colisionó en el aire con otro, modelo PR-DJJ, ocupado únicamente por su piloto, Charles Marsillac.

Accidente en el aire

Las dos aeronaves chocaron, por motivos aún desconocidos, y cayeron sobre un estacionamiento de autos eléctricos en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona sudoeste de Río.

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Uno de ellos explotó al caer al suelo, y las llamas se expandieron por un aparcamiento de vehículos eléctricos, lo que causó más explosiones.

Una de las aeronaves, un Eurocopter AS 350 B2, tenía cuatro pasajeros más el comandante, y había despegado por la mañana de la ciudad de Angra dos Reis, en la costa del estado de Río; en el otro helicóptero viajaba únicamente el piloto.

El choque y la caída de los helicópteros provocó una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad, y obligó a cerrar al tráfico la avenida de las Américas, la principal vía de la zona oeste de Río.

El fuselaje de los helicópteros quedó esparcido en un radio de más de 100 metros; de momento se desconocen las causas del accidente.

(Sputnik)

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