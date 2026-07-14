Trump especula con ataque a la isla de Kharg, la joya petrolera de Irán

Trump sigue amenazando

"Los atacaremos con fuerza mañana por la noche. Los atacaremos con fuerza durante la noche, y la próxima semana la situación se pondrá muy grave porque la próxima semana atacaremos las centrales eléctricas. La próxima semana atacaremos los puentes. Destruiremos todas sus centrales eléctricas. Destruiremos todos sus puentes a menos que se sienten a la mesa de negociaciones", afirmó.

Además, se negó a confirmar si planea enviar tropas estadounidenses para capturar la isla iraní de Kharg.

"No puedo decirles eso porque, si lo hiciera, sería una tontería, ¿verdad?", respondió Trump al ser consultado sobre el asunto.

Oleada de ataques y respuesta

Más temprano este martes, el Comando Central de EEUU (Centcom) confirmó otra oleada de ataques contra Irán para "degradar aún más la capacidad de Irán de atacar buques comerciales".

El Comando afirmó que los militares emplearon municiones de precisión contra los sistemas de defensa antiaérea costeros y los sitios de misiles y drones iraníes.

Irán y EEUU reanudaron las hostilidades en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorando de entendimiento que puso fin a los combates y abrió el camino para negociar un acuerdo definitivo.

(Sputnik)