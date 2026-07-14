Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

sigue la amenaza

Trump especula con ataque a la isla de Kharg, la joya petrolera de Irán

Según Trump un ataque a la isla de Kharg tendría efectos en la economía mundial, pero asegura que no quiere eso.

Trump amenaza ahora con atacar importante instalación petrolera.

Trump amenaza ahora con atacar importante instalación petrolera.

 Sputnik
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

EEUU podría llevar a cabo ataques contra la infraestructura petrolera de la isla iraní de Kharg, advirtió el martes el presidente Donald Trump, quien consideró empero poco probable que ello ocurra.

"Ya atacamos la isla de Kharg, como saben, dos, incluso tres veces. Dije que atacaran todo menos el petróleo. Solo dejen esa pequeña área de 25 metros de distancia. Dejen esa pequeña área. No toquen el petróleo, porque no quiero eso para la economía mundial. Es, ya saben, una parte importante de la economía mundial, así que no lo hemos atacado. En algún momento podríamos hacerlo, pero creo que es improbable", declaró Trump a Fox News.

El mandatario declaró además que EEUU continuará sus ataques contra Irán esta semana y la próxima atacará centrales eléctricas y puentes si la República Islámica se niega a dialogar, y recalcó que la ofensiva solo terminará cuando él diga "suficiente".

Trump sigue amenazando

"Los atacaremos con fuerza mañana por la noche. Los atacaremos con fuerza durante la noche, y la próxima semana la situación se pondrá muy grave porque la próxima semana atacaremos las centrales eléctricas. La próxima semana atacaremos los puentes. Destruiremos todas sus centrales eléctricas. Destruiremos todos sus puentes a menos que se sienten a la mesa de negociaciones", afirmó.

Además, se negó a confirmar si planea enviar tropas estadounidenses para capturar la isla iraní de Kharg.

"No puedo decirles eso porque, si lo hiciera, sería una tontería, ¿verdad?", respondió Trump al ser consultado sobre el asunto.

Oleada de ataques y respuesta

Más temprano este martes, el Comando Central de EEUU (Centcom) confirmó otra oleada de ataques contra Irán para "degradar aún más la capacidad de Irán de atacar buques comerciales".

El Comando afirmó que los militares emplearon municiones de precisión contra los sistemas de defensa antiaérea costeros y los sitios de misiles y drones iraníes.

Irán y EEUU reanudaron las hostilidades en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorando de entendimiento que puso fin a los combates y abrió el camino para negociar un acuerdo definitivo.

(Sputnik)

Te puede interesar