Tribunal de Turquía emitió orden de captura contra Netanyahu por crímenes de lesa humanidad

El Tribunal Penal Superior 11 de Estambul (Turquía) emitió una notificación roja contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el marco del caso de la Flotilla Sumud, que transportaba ayuda humanitaria a Gaza, informan medios locales este martes.
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Según las informaciones, el tribunal tomó esta decisión provisional durante el proceso judicial para garantizar la participación del acusado. Netanyahu figura como uno de los principales imputados en el caso.
Los crímenes de lesa humanidad por los que acusan a Netanyahu
La acusación formal incluye numerosos cargos graves bajo el derecho internacional y el Código Penal turco, como crímenes de lesa humanidad, genocidio, daños a la propiedad, robo agravado, lesiones intencionadas y tortura.
Al primer ministro israelí también se le imputan delitos como la obstrucción a la circulación de vehículos de transporte, secuestro y la privación de libertad.
Esta medida forma parte de las acciones para avanzar en el proceso contra los acusados por los hechos relacionados con la intervención de las Fuerzas de Defensa de Israel contra la flotilla humanitaria.