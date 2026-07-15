Orsi valoró implementación de sistema de búsqueda inmediata de niños y adolescentes ausentes o desaparecidos

Durante una rueda de prensa en la Torre Ejecutiva, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió a dos temas considerados prioritarios en su gestión: el cuidado de las infancias y el tratamiento de la salud mental de la población.
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Alerta Amber
Sobre el primero, valoró la presentación, esta mañana en Torre Ejecutiva, de la herramienta Alerta Amber Uruguay, que consiste en la disposición inmediata de búsqueda de menores, a través de la difusión masiva de su imagen y demás información relevante, para posibilitar su rápida localización en el plazo más corto posible, en los casos en que pueda presumirse que el hecho se originó en un acto delictivo o violento que coloque a la víctima en grave peligro.
Orsi destacó que es “un mecanismo que dispara alarmas bastante bien coordinadas” ante una ausencia de menores sospechosa. Según el mandatario, este instrumento permitirá advertir a la ciudadanía de manera más eficiente y rápida.
Al respecto, el ministro del Interior Carlos Negro manifestó: “Cuando un niño o niña desaparece, no solo se movilizan las instituciones, se mueve toda una sociedad. La Alerta Amber puede representar un aporte fundamental” para su detección.
Salud Mental
Respecto al abordaje de la salud mental desde distintas dimensiones, el presidente celebró la instrumentación de la Acción País por la Salud Mental, que permitió seleccionar, entre un total de 130 iniciativas presentadas, 42, que serán financiadas por esta administración. Para ello, se destinaron 34 millones de pesos, informó Orsi.
El jerarca valoró que se trate de proyectos originados en la comunidad, que ya existen pero necesitan recursos, un impulso del Estado.
Asimismo, ratificó la importancia de tratar este tema, ya que atraviesa todo el territorio, todas las franjas etarias y todos los sectores sociales. “Los adolescentes lo plantean de manera llamativa”, señaló.
El presidente recibió, en la jornada, al director regional de Unicef, Roberto Benes, en su despacho de la Torre Ejecutiva, como parte de las actividades de la agenda.