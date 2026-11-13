UTU presentó carrera terciaria en sistemas integrales de riego

Como parte de esta misma vinculación, las empresas asociadas dictan capacitaciones anuales sobre el funcionamiento y el mantenimiento de sistemas de riego, manejo de maquinaria y técnicas de cosecha, siembra y pulverización, lo que consolida un espacio de aprendizaje estrechamente ligado a las necesidades reales del territorio.

Políticas nacionales de desarrollo productivo

Durante la presentación, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, sostuvo que esta iniciativa coincide con las políticas nacionales de desarrollo y funciona como ejemplo para que otras asociaciones del sector puedan consultar y replicar el modelo.

Por su parte, la titular de la Dirección General de Educación Técnico-Profesional - Universidad del Trabajo del Uruguay (DGETP-UTU), Virginia Verderese, señaló que la carrera se suma a las opciones de educación terciaria que dicha institución imparte en el país para más de 21.000 estudiantes y celebró la implementación de la propuesta en el centro porque reafirma el compromiso de la educación técnico-tecnológica con el desarrollo nacional.