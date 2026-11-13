UTU presentó carrera terciaria en sistemas integrales de riego

La Tecnicatura en Sistemas Integrales de Riego, una nueva formación educativa de la UTU en acuerdo con la Asociación Agro-Pecuaria de Dolores, se realizará desde 2027 en la Escuela Agraria La Concordia (departamento de Soriano). Durante la ceremonia de inicio de la cosecha del trigo, el jueves 12, el presidente Yamandú Orsi conoció la iniciativa.
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El convenio entre la UTU y la Asociación Agro-Pecuaria de Dolores
La concreción de la nueva carrera es fruto del trabajo conjunto y un convenio interinstitucional que la UTU mantiene desde hace seis años con la Asociación Agro-Pecuaria de Dolores, que incluye la asignación de un porcentaje de la producción de cultivos —como trigo, maíz, soja y cebolla— para cubrir los costos de arriendo y mantenimiento, así como la reinversión de la diferencia económica generada para beneficio de los 96 alumnos matriculados.
Con base en el acuerdo, fue instalado un sistema de riego por pivote central en el predio de 95 hectáreas de la Escuela Agraria La Concordia.
Como parte de esta misma vinculación, las empresas asociadas dictan capacitaciones anuales sobre el funcionamiento y el mantenimiento de sistemas de riego, manejo de maquinaria y técnicas de cosecha, siembra y pulverización, lo que consolida un espacio de aprendizaje estrechamente ligado a las necesidades reales del territorio.
Políticas nacionales de desarrollo productivo
Durante la presentación, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, sostuvo que esta iniciativa coincide con las políticas nacionales de desarrollo y funciona como ejemplo para que otras asociaciones del sector puedan consultar y replicar el modelo.
Por su parte, la titular de la Dirección General de Educación Técnico-Profesional - Universidad del Trabajo del Uruguay (DGETP-UTU), Virginia Verderese, señaló que la carrera se suma a las opciones de educación terciaria que dicha institución imparte en el país para más de 21.000 estudiantes y celebró la implementación de la propuesta en el centro porque reafirma el compromiso de la educación técnico-tecnológica con el desarrollo nacional.