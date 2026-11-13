Presidente de la CIU afirma que hay que mejorar niveles de competitividad en el sector

-El momento actual de la industria es bastante chato y no viene de ahora. Si uno analiza los últimos 10, 15 años, la situación es muy estable, peligrosamente estable, pero es bastante parecida a lo que viene pasando con el país.

El país no crece a niveles importantes, al contrario, viene por abajo de la región, que es la gran preocupación que ha manifestado este Gobierno. Y la industria se comporta de una forma muy similar. Yo diría que en los últimos 15 años, el núcleo duro de la industria no muestra señales de crecimiento.

Ahora, cuando se habla de industria a veces se imagina como una cosa homogénea, pero no es así...

Hay distintos sectores, y se comportan distinto, pero la tendencia es muy similar. Hay veces que tenemos algún sector que muestra alguna señal de crecimiento, pero, la verdad, la tendencia es bastante pareja para todos.

Las situaciones son heterogéneas. Hay sectores, generalmente donde vemos más dificultad, que son intensivos en energía e intensivos en mano de obra. Esos son los que enfrentan las mayores dificultades. Y tiene que ver con la competitividad.

Nosotros tenemos una energía bastante elevada con respecto a los otros países de la región. Y en la mano de obra tenemos dificultades, que muchas veces están vinculadas con la conflictividad.

Propuestas de la industria

¿Hay propuestas o ideas de la Cámara para ir solucionando o acortando esas brechas?

-Sí, sin duda. Nosotros hemos hecho varias propuestas. De hecho, varios de los puntos han sido recogidos en el proyecto de Ley de Competitividad. Tenemos una serie de puntos más que esperamos próximamente también poder seguir agregando.

Lo importante es que se puso el tema de la competitividad como el gran problema que tiene Uruguay. Que haya una ley que apunte a mejorarlo para nosotros es importante. Ahora esto tiene que ser permanente, no puede quedar en este proyecto de ley. Esto yo lo veo mucho parecido a como pasa en una empresa. Nosotros trabajamos todos los días en la mejora de la competitividad, todos los días tratamos de mejorar la productividad.

No es que uno compre una maquinaria más productiva, cambia un proceso y se relaja. Hoy en día la mejora es permanente. Por eso, tenemos que trabajar en mejorar. Y creo que a nivel país hay que hacer lo mismo. Uruguay tiene que hacer lo mismo; tiene que mejorar en forma continua, mejorar la aceleración de los trámites, ser más eficientes en el Estado, bajar los costos energético y logístico, que es el gran punto que el Ministerio de Economía se trazó para el próximo año. Ser menos burocrático.

¿Algunas de esas cosas que usted me estaba enumerando están en el proyecto de Ley de Competitividad?

-Algunas sí, y después hay muchas más para mejorar. El problema de la burocracia del Estado es permanente, hay que mejorarlo. Voy a poner algunos ejemplos: registrar un producto en el Ministerio de Salud Pública es muy costoso, con lo cual a la micro y pequeña empresa muchas veces se le hace imposible. Hay costos de 1.400 dólares por producto. Un disparate. Y después los tiempos que demoran en aprobar un producto. Hay empresas que están un año esperando la aprobación de ese registro.

Entonces, una pequeña empresa, una microempresa, lanza un nuevo sabor de un producto, va al registro y le tardan un año en aprobarlo. ¿Qué hace? Tiene que esperar. Cuando pasó ese año, ese producto ya es viejo.

Entonces acá hay tiempos de oportunidad, el mercado cambió, todo es mucho más ágil, todo es mucho más dinámico.

Un producto muchas veces sale y tiene una ventana de tiempo donde se vende, que es muy corta y hay que aprovecharla. Entonces, sobre todo en los productos alimenticios, sale algo y, cuando está aprobado, ya pasó la moda.

TLC con Europa

Hace pocos meses se hizo efectivo el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. ¿Cómo viene incidiendo en el sector industrial?

-Sin duda incide y para nosotros en forma positiva. El grueso de la industria está pensado en la exportación. Si Uruguay no pudiera exportar, la industria en Uruguay no tendría sentido. Si uno analiza los números, el 50 por ciento de lo que produce su industria tiene destino exportación. Con lo cual, en la medida que el país siga manteniendo una política de abrirse al mundo, para nosotros es positivo, pues se abren oportunidades para nuestras industrias.

¿Y hay algún sector que se pudiera destacar o todavía es muy pronto?

-Yo creo que todavía es muy pronto. Hubo algunos datos positivos en algunos productos puntuales, pero creo que todavía es muy pronto. Hay muchas cosas que todavía faltan reglamentarse; faltan acuerdos dentro del Mercosur, en cuanto a los productos que tienen cuotas. Para poder medir un impacto, tenemos que trabajar bastante más.

En cuanto a la inversión industrial, ¿cómo se viene desarrollando?

-Es muy baja. Nosotros lo venimos diciendo, y también lo ha dicho el ministro de Economía que está siguiendo los índices de inversión, y son bajos, con lo cual no vemos un salto en la productividad, o un salto en los volúmenes de producción, o que aumente la industria. Porque sin inversión no hay saltos. Entonces, los valores relativos que nosotros vemos en inversión son bajos todavía.

Y en cuanto a la mano de obra, ¿es suficiente? ¿Está suficientemente capacitada o ahí hay que incidir en eso?

-Bueno, como decíamos anteriormente, la mejora de la competitividad es un proceso permanente, y la capacitación debe serlo todavía más. Tenemos que trabajar mucho en identificar cuáles serán las necesidades del mercado para preparar a nuestra gente a través del proyecto País Industrial.

Se está trabajando intensamente en esta iniciativa, que llevan adelante la Cámara de Industrias del Uruguay y el PIT-CNT. El proyecto analiza las capacidades que tiene Uruguay en materia de mano de obra y talento humano, así como los requerimientos de la industria del futuro. El objetivo es reconvertir a aquellas personas que muchas veces quedan desplazadas porque tienen un oficio o una capacidad que ya no es demandada por el mercado. En esos casos, es más sencillo reorientar las habilidades que ya posee una persona que comenzar desde cero y capacitarla para las nuevas necesidades.

País industrial y sus perspectivas

¿Cómo se viene desarrollando el trabajo en País Industrial y qué perspectivas tienen?

-Para mí es una iniciativa muy positiva por varios motivos. En primer lugar, porque considero que los diálogos sociales genuinos son cada vez más importantes para los países. Creo que País Industrial es precisamente un ejemplo de eso, porque involucra al Estado a través de organismos como el Inefop, a la academia, al PIT-CNT y a la Cámara de Industrias.

Se trata de un ámbito de diálogo social con un objetivo muy claro: fortalecer la industria y generar políticas para su desarrollo, con una mirada de mediano y largo plazo. Cuando logramos encontrar puntos en común entre sectores vinculados al gobierno, la educación y la capacitación, los trabajadores y los empresarios, estamos ante algo novedoso para Uruguay.

Es un espacio en el que se puede construir mucha más confianza, porque todos compartimos un mismo objetivo, aunque tengamos visiones diferentes y complementarias. Lo veo con mucho optimismo. Creo que representa un cambio en la forma de trabajar de empresarios y trabajadores, al poner el foco en objetivos comunes.

El Gobierno presentó lo que denomina una estrategia de desarrollo. ¿Este diálogo se enmarca en esa estrategia?

-Sí, porque no existe desarrollo sin industria. Considero que tanto País Industrial como la política industrial con horizonte en 2030-2050, encabezada por la ministra de Industria y basada en el Consejo de Industria —del que formamos parte junto con el PIT-CNT, entre otros actores—, van a aportar elementos importantes para definir qué necesita el sector industrial para desarrollarse.

En ese sentido, también se anunciaron los núcleos productivos. ¿Qué papel cumplen?

-Actualmente existen 12 núcleos productivos, en muchos de los cuales representamos a los sectores empresariales. Estos ámbitos trabajan sobre las necesidades específicas de cada sector y aportan propuestas concretas. La Dirección Nacional de Industrias viene desarrollando una buena tarea con ellos, que también proporcionan insumos para la elaboración de la política industrial.

Volviendo a los acuerdos comerciales, está en discusión el ingreso al Acuerdo Transpacífico. ¿Cómo lo evalúan desde la Cámara?

Vuelvo a insistir en que, para nosotros, toda apertura de la economía puede ser positiva para la industria. Sin embargo, cuando se analiza un acuerdo en particular, es necesario estudiar la situación de cada sector y las vulnerabilidades que podría enfrentar.

En el caso del Acuerdo Transpacífico, creemos que puede ser productivo, porque nuestra industria está orientada a la exportación. De todas formas, es posible que algunos sectores resulten perjudicados. Por eso, hay que identificar las áreas de riesgo y analizar qué salvaguardas podrían establecerse para protegerlas.

Nuestra intención es cuidar la industria existente y, al mismo tiempo, potenciar aquellas actividades que tienen capacidad de exportación.

En síntesis, ¿cómo ven las perspectivas de la industria uruguaya para los próximos años?

-Todo lo que hemos mencionado constituye un gran activo para Uruguay, pero no es suficiente para garantizar el crecimiento. Nos ha servido hasta ahora, pero necesitamos que los proyectos empresariales sean rentables. Si no hay rentabilidad, no habrá inversión.

Actualmente, los niveles de rentabilidad de la industria son muy bajos. Por eso resulta difícil que las empresas inviertan en actividades que no ofrecen un retorno adecuado en relación con los riesgos que asumen.

La mejora de la competitividad es fundamental. Si conseguimos ser más competitivos y recuperar la rentabilidad, el sector industrial podrá alcanzar nuevamente el dinamismo que tuvo años atrás.

Está muy bien que Uruguay sea reconocido como un país estable, creíble, con baja inflación en comparación con la región y que cumple los compromisos que asume. Todo eso es importante, pero constituye una condición necesaria, no suficiente.

Ahora necesitamos recuperar los niveles de rentabilidad y mejorar la competitividad para que las empresas tengan condiciones que les permitan invertir y obtener un retorno. Si conseguimos avanzar en ese sentido, creemos que la industria podrá retomar una senda de crecimiento importante y contribuir al desarrollo económico del país.

Competitividad, un desafío

Hablando de competitividad, ¿cómo incide el avance tecnológico en la industria?

-Todo está relacionado. Si una empresa no es rentable, cada vez tiene más dificultades para realizar inversiones. Antes, en un proyecto industrial, se compraba una máquina y podía funcionar durante 20 o 30 años sin necesidad de grandes cambios.

Pensemos en una imprenta de hace 100 años: sus máquinas no cambiaban demasiado. Algo similar ocurría con los automóviles. Hoy, en cambio, los modelos se renuevan todos los años. Lo mismo sucede con los teléfonos y con prácticamente todos los productos tecnológicos.

Los procesos productivos evolucionan a una velocidad cada vez mayor. En un mercado pequeño como el uruguayo, si una empresa no puede amortizar sus inversiones, resulta muy difícil mantenerse en esa dinámica. No es sencillo cambiar maquinaria todos los años, mientras que nuestros competidores internacionales sí pueden hacerlo.

Por eso todo está vinculado. Tenemos que mejorar la competitividad y recuperar la rentabilidad para que las empresas puedan invertir y reinvertir lo máximo posible, seguir las tendencias internacionales y mantenerse competitivas.

¿Ese es, entonces, el principal desafío del sector industrial?

-Ese es el gran desafío. Voy a poner un ejemplo de mi propia empresa. Tengo una máquina extrusora italiana y recientemente averigüé cuánto cuesta un modelo nuevo de la misma marca. Vale dos millones de euros y tiene una capacidad de producción de 20 toneladas diarias, cuatro veces más que la maquinaria que tengo actualmente.

Sin embargo, el mercado uruguayo, en su mejor mes, puede llegar a demandar apenas 20 toneladas. Es decir, esa máquina podría fabricar en un solo día todo lo que consume el mercado local durante un mes.

Seguramente esa inversión se amortizaría mucho mejor en Brasil, porque allí existe un mercado de mayor dimensión. Ese es precisamente el problema que enfrentamos.

Las máquinas actuales son mejores, más rápidas e inteligentes. Permiten aumentar la producción, mejorar la calidad y reducir el consumo energético. Pero tenemos un mercado limitado. Necesitamos contar con suficiente rentabilidad y competitividad para acceder a mercados extranjeros, exportar y mantenernos dentro de la dinámica tecnológica y de inversiones que exige el mundo actual.

¿Hay algún otro aspecto que considere importante destacar?

-Sí. Hay un tema que estamos tratando de impulsar y que creemos que debería convertirse en una política de Estado: el apoyo a las micro y pequeñas empresas.

Consideramos que debe existir una política específica para favorecer a las micro y pequeñas empresas industriales. Muchas de ellas son emprendimientos familiares y cada vez tienen más dificultades para competir y mantenerse dentro de la formalidad, debido a los costos que implica desarrollar una actividad formal.

Por eso creemos que es necesario diseñar una política de desarrollo pensada especialmente para este tipo de empresas.

Desde la Cámara creamos una iniciativa denominada Comunidad MIPE, que reúne a micro y pequeñas empresas y les ofrece un espacio dentro de la institución, con el respaldo de la Cámara de Industrias.

También consideramos que esto es importante desde la perspectiva del desarrollo de los jóvenes. Actualmente, muchos tienen una visión más orientada al emprendimiento y al trabajo independiente que a la búsqueda de empleos en relación de dependencia. Por eso, potenciar y ayudar a crecer a estas empresas también forma parte de una visión de futuro para el país.