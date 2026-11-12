China y un severo llamado a EEUU por las acusaciones de espionaje vinculadas al escándalo de Nvidia

De acuerdo con las hipótesis manejadas por los investigadores estadounidenses, el objetivo de dicha maniobra habría consistido en obtener información técnica clasificada e incidir en el acceso del gigante asiático a microprocesadores avanzados de inteligencia artificial, un segmento sometido a estrictos controles de exportación por parte de Washington.

Postura institucional de Nvidia y tensión bilateral

Frente a la repercusión pública y la apertura de las pesquisas federales, la junta directiva de Nvidia respaldó la continuidad de Jensen Huang al frente de la compañía sin interrupciones, destacando que el directivo colabora activamente con el proceso de revisión interno y externo. Asimismo, el consejo subrayó que, conforme a los elementos recabados hasta el momento, no existen indicios de que la seguridad nacional estadounidense o los secretos industriales de la firma hayan resultado comprometidos.