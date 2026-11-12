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Política espionaje |

Protesta diplomática

China y un severo llamado a EEUU por las acusaciones de espionaje vinculadas al escándalo de Nvidia

China calificó como calumnias las versiones de inteligencia estadounidense que vinculan a una mujer con los servicios secretos chinos y el CEO de la tecnológica.

China rechaza acusaciones

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Por Redacción Caras y Caretas

El Gobierno de la República Popular China emitió una enérgica protesta diplomática contra EEUU en rechazo a la narrativa difundida desde Washington en torno al escándalo que involucra al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades chinas desestimaron de plano las versiones que señalan a la mujer con la que el empresario mantuvo un vínculo sentimental como una presunta agente reclutada por el aparato de inteligencia estatal.

"La supuesta acusación de espionaje chino carece de fundamento. No son más que calumnias contra China", manifestó la diplomacia asiática al exigir a las autoridades estadounidenses el cese inmediato de la difusión de informaciones que, según Pekín, buscan dañar la imagen del país y entorpecer los vínculos bilaterales.

El origen de la controversia en el sector tecnológico

La polémica cobró dimensión internacional luego de que el propio Jensen Huang enviara una comunicación interna al personal, a la junta directiva y a los accionistas de Nvidia reconociendo públicamente haber sostenido una relación extramatrimonial con Alice Huang. El episodio trascendió el ámbito estrictamente privado tras conocerse que agencias de inteligencia de Estados Unidos iniciaron indagatorias ante la sospecha de que la mujer habría sido captada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China para acercarse al ejecutivo.

De acuerdo con las hipótesis manejadas por los investigadores estadounidenses, el objetivo de dicha maniobra habría consistido en obtener información técnica clasificada e incidir en el acceso del gigante asiático a microprocesadores avanzados de inteligencia artificial, un segmento sometido a estrictos controles de exportación por parte de Washington.

Postura institucional de Nvidia y tensión bilateral

Frente a la repercusión pública y la apertura de las pesquisas federales, la junta directiva de Nvidia respaldó la continuidad de Jensen Huang al frente de la compañía sin interrupciones, destacando que el directivo colabora activamente con el proceso de revisión interno y externo. Asimismo, el consejo subrayó que, conforme a los elementos recabados hasta el momento, no existen indicios de que la seguridad nacional estadounidense o los secretos industriales de la firma hayan resultado comprometidos.

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