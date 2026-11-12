El Gobierno de la República Popular China emitió una enérgica protesta diplomática contra EEUU en rechazo a la narrativa difundida desde Washington en torno al escándalo que involucra al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades chinas desestimaron de plano las versiones que señalan a la mujer con la que el empresario mantuvo un vínculo sentimental como una presunta agente reclutada por el aparato de inteligencia estatal.
Protesta diplomática
China y un severo llamado a EEUU por las acusaciones de espionaje vinculadas al escándalo de Nvidia
China calificó como calumnias las versiones de inteligencia estadounidense que vinculan a una mujer con los servicios secretos chinos y el CEO de la tecnológica.