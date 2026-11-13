Activista por la paz israelí apeló al pragmatismo de la oposición a Netanyahu para formar gobierno

Para esta entrega, Caras y Caretas dialogó con la activista del movimiento israelí Mujeres Activan por la Paz, Anabel Lifszyc, y con el embajador de Palestina en Uruguay, Ahmad Al-Sweis. La revista también intentó comunicarse con representantes del partido Meretz, que integra la lista “Los Demócratas” representante del sionismo progresista, y con un vocero del partido palestino Hadash (perteneciente a la izquierdista Lista Conjunta), pero no fue posible debido al traspaso de bancas y las negociaciones por el cambio de mando.

Movimiento pacifista israelí

Mujeres Activan por la Paz es un movimiento israelí de judías, palestinas, cristianas y musulmanes. “Nosotras no somos antisionistas, tampoco nos declaramos sionistas, creemos que este es el lugar de todos y tenemos que llegar a un acuerdo de cómo convivir”, indicó Lifszyc.

“El resultado de las elecciones para nosotras es positivo”, aunque “por supuesto que todo el mundo se asombró de que Netanyahu haya recibido tantos votos”, resaltó. “De todas formas no fueron demasiados votos y ellos ahora son una minoría”, considerando a los partidos de oposición sionista y “contando a la población árabe que salió a votar”, se alegró. “Nosotros tratamos de incentivar a los árabes, particularmente a mujeres, para que fueran a votar”, destacó.

“Este gobierno que se está creando tiene una coalición donde hay quienes se oponen a que los árabes sean parte del gobierno, aunque no sería la primera vez que suceda”; en el gobierno de Isaac Rabin “ellos no tomaron parte del gobierno, sino que lo apoyaron desde afuera”, recordó.

“Los árabes están convencidos de que no hay nada mejor que sacar a Netanyahu, a [Itamar] Ben-Gvir y toda esta gente”, justificó. “Dentro de la política doméstica de Israel los árabes salieron a la calle por la cantidad de crímenes que suceden en sus poblaciones, no solamente en las aldeas”, acotó.

“Eso es lo más importante para ellos hoy en día, y también está el hecho de que siendo el 20 % de la población tienen el 3 % del territorio en el país”, aseguró. “Las localidades árabes están quedando muy pequeñas y lo que quieren es una nueva reestructura en la que les den la posibilidad de agrandar sus poblaciones, recibiendo tierras por parte del Estado”, agregó. “Esas son las dos políticas fundamentales”, sostuvo.

“Con respecto a los palestinos, por supuesto que la mayoría de la población está a favor de un acuerdo de paz, pero no es por eso por lo que salieron a la calle”, opinó. “Salieron a la calle más que nada por sus problemas internos, aunque por supuesto cambiando este gobierno hay muchas más posibilidades de que haya un acuerdo de paz”, valoró.

¿Gobierno de unidad nacional?

“El hecho de que se diga que no va a haber un gobierno con árabes, que su voz no tiene el mismo valor” que la de los judíos “para mí es bastante chocante y realmente me da vergüenza”, estableció Lifszyc. “Parte de los partidos árabes, aunque no todos, van a componer el gobierno de alguna forma, no hay otra posibilidad”, auguró. “Por un lado va el discurso político, y por otro la práctica”, razonó.

“Los votantes judíos están en contra” de la participación palestina “porque la situación en Israel es bastante compleja después del 7 de octubre, hay un descreimiento hacia todo lo que tiene que ver con los árabes”, retrató. “Por supuesto que los árabes en Israel no tienen nada que ver con Hamás”, incluso un legislador del partido de Abbas el martes dijo ‘que está en contra de Hamás, que lo que hizo es despreciable’”, analizó.

“Todo el mundo está esperando que digan eso, y es lógico que lo diga, pero la gente no entiende que la población árabe está en una encrucijada siempre”, evaluó. “Ellos son ciudadanos en un país que está en guerra con su pueblo, es muy complejo, y no todo el mundo acá puede entender porque ellos no pueden decir que Hamas es un movimiento terrorista”, razonó. “Es un movimiento terrorista, pero en cierta forma representa al pueblo palestino”, acotó.

“Si todo funciona bien va a entrar por lo menos el integrante judío del partido de Abbas, Yoav Segalovich, que si yo tuviera que elegir lo pondría como ministro de Seguridad Interna o por lo menos como vice”, propuso. “Incluso los árabes van a estar contentos porque él en realidad tiene un plan que estuvo desarrollando” cuando participó en el gobierno anterior a Netanyahu, “por lo tanto sabe lo que hay que hacer”, comentó.

“A Mansour Abbas hay que darle algún puesto, y seguramente lo van a hacer” aunque con la otra lista “es más complejo, porque en cierta forma es más extremista, y eso es una bandera roja para la ciudadanía israelí judía”, destacó. En ese caso “van a tener más problemas, pero también ésta lista entiende el problema, así que no están pidiendo nada”, transmitió. “Todo el mundo está funcionando en forma muy práctica, que me parece que en este momento es lo más lógico”, agradeció.

“Si conseguimos sacar a toda esta gente del gobierno y poner personas de todas las tendencias sería positivo, porque en realidad lo más importante es que vengan a trabajar y levantar el país”, refirió.

¿La solución son los acuerdos?

“Lo que está pasando en Gaza es un desastre, se viene el invierno y hay un montón de niños que viven en carpa, está todo inundado, que se van a morir por eso o de hambre”, afirmó Lifszyc. “Cómo lo vamos a permitir”, se preguntó. “Hay que tratar de solucionar este problema, la situación más que nada en Gaza es muy crítica”, cuestionó.

“En términos de la situación económica Cisjordania no está bien, pero lo más grave que está pasando ahora son estas falanges de terroristas judíos que que van y atacan”, denunció. “Para mí muchos de ellos ni siquiera son colonos de los asentamientos, vienen de otro lugar”, aventuró.

En cualquier caso, “lo que trataron de hacer antes de las elecciones, fue meterle el dedo en el ojo a los palestinos para que salten, hagan otra intifada y no hubiera elecciones, pero no lo consiguieron, así que ahora van a tener que tranquilizarse”, razonó. “Este nuevo gobierno no los va a permitir, porque todos los líderes se levantaron en contra de lo que estaba pasando en Cisjordania”, confió. “No es bueno para los palestinos, ni para los israelíes, no tiene que ver con nada, es un terrorismo per se”, argumentó.

“Nosotras queremos una solución a este conflicto, pero nuestra postura es que no vamos y decimos cuál es la solución. La idea es tener una amplitud de personas que se adhieran a nosotras, porque si nosotros vamos por los dos Estados para dos Pueblos, entonces no van a participar quienes prefieren otros caminos”, se explayó. “Nosotras queremos estar con todos”, acotó. “Menos con las personas que no quieren que haya ningún arreglo, por supuesto no estamos a favor de que maten a todos, y ese tipo de cosas”, fundamentó.

En cuanto a la extensión del servicio militar obligatorio en Israel “no tocamos el tema en profundidad”, adelantó la activista por la paz. “Pero tendría que ser al revés, en vez de tratar de buscar más soldados, tendríamos que tratar de buscar más formas para que no se necesiten estos soldados”, se posicionó.

Sobre el asunto de “si los judíos ultraortodoxos y los árabes tienen que ser parte de las fuerzas armadas, no tenemos posición”, adelantó. “Me parece que no tendrían que ir al ejército, pero sí tendrían que tener, como lo hay, un servicio comunitario para que uno pueda aportar al país sin ir al ejército”, razonó. “Esa podría ser una solución para todos, se necesita gente que haga obras de todo tipo”, acotó.

La campaña electoral

“Como integrante de Mujeres Activan por la Paz yo también soy parte del gabinete de las mujeres”, relató Lifszyc. “Lo creamos junto a varias organizaciones en marzo de 2024, dado que no había mujeres en el gabinete diplomático y de seguridad”, reseñó. “Para dar una voz diferente a esas políticas”, señaló. En el gabinete “hay representantes árabes de los grupos de mujeres, es una coalición de organizaciones de mujeres feministas”, explicó.

“Dentro de este gabinete sí había grupos de mujeres que era su bandera” la universalización del servicio militar obligatorio “pero nosotras no nos acoplamos a eso”, aclaró. “Nosotras preferimos que haya menos conflictos y se necesiten menos soldados que pedir que haya más soldados”, subrayó. Con ellas “coincidimos en que queremos un tratado de paz, pero además querían que se incorporen los ultraortodoxos a las fuerzas armadas”, ahondó.

“A través de este gabinete social nosotras teníamos contacto con las mujeres líderes de los partidos” de la oposición y “cuando no estaba muy claro que se iban a juntar, les pedimos que lo hagan”, confió. También “les pedimos que trabajen juntas, ellas se llevan muy bien, todas las líderes de los diferentes partidos de lo que era la oposición y ahora esperemos que sea la coalición de gobierno”, destacó.

“Tenemos fe en que a lo mejor nosotras no vamos a ser necesarias” como gabinete social “porque ellas van a ser nuestra voz dentro del gobierno y del parlamento”, auguró. En el Parlamento “ahora son el 25 %, 33 mujeres en total, hay ocho más que en el anterior período”, sostuvo.

“En la campaña electoral hicimos varios paneles para que se conozca a todas las candidatas e invitamos a las mujeres árabes”, comentó. Invitaron a una candidata de la Lista Árabe Unida (lista islamista conservadora) y a otra de la Lista Conjunta (izquierda palestina). “Pero las mujeres árabes tampoco son tan libres dentro de esos partidos”, opinó.

“De la lista conjunta vino la candidata pero pidió que le mandemos todas las preguntas previamente y vino con todas las respuestas escritas, en cuanto a la Lista Árabe no participó”, complementó. “También llevamos a una periodista árabe a la mesa”, indicó.

La ocupación de Palestina

Ante este panorama “no te puedo decir qué va a pasar” con la política exterior hacia Palestina, pero “veo que al principio no va a pasar nada, imagínate que les cuesta incluir a los árabes en la coalición, seguramente no van a ir a cambiar algo en Gaza”, razonó la activista pacifista.

Aún así, “la realidad” o la economía “es mucho más fuerte que todas las ideologías y todo lo que dicen los políticos”, asumió. “La mayoría de los tratados de gobierno de paz que tenemos, sucedieron con gobiernos de derecha”, aseguró. “Uno de los tratados de paz que tenemos es con Egipto, que es el más largo de todos, y que lo firmó Menájem Begin, que era el líder del Likud, el partido de Netanyahu”, ahondó.

“En otro gobierno cuando estaba [Naftali] Bennett”, uno de los socios de Eisenkot, “se hicieron en el desierto de Negev reuniones donde llevaron a un lugar muy lindo a muchísimos países árabes para hacer tratados”, dijo. “Entonces ahora lo que va a pasar es que los países árabes aprendieron que no se puede hacer un tratado sin incluir a los palestinos”, puntualizó. “Espero que ahora si quieren avanzar en algo regional, aquí en el Medio Oriente, los palestinos sean parte”, subrayó.

“Yo me imagino que Hamás no va a ser parte de nada, el pueblo palestino se merece mejores líderes que esos”, justificó. “El que está hoy como líder de los palestinos en Cisjordania”, Mahmoud Abbas, “es una persona muy mayor, imagino que en algún momento dejará de ser el líder y habrá otra gente que quiera tomar el poder”, concluyó.