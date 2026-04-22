Tensión entre México y EEUU por misteriosa muerte de dos agentes de la CIA

Parte de la crisis se debe a que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pertenece al conservador Partido Acción Nacional (PAN), que es opositor al izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que llevó a Sheinbaum a la presidencia.

Ante esta situación, senadores de Morena exigieron la comparecencia de la gobernadora y del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, para que aclaren qué estaban haciendo los agentes de la CIA en el estado, por qué fueron y quién los autorizó.

La gobernadora, por su parte, solicitó el martes una reunión con Sheinbaum, pero lo hizo solo después de que la mandataria recordara que las agencias de EEUU no pueden establecer acuerdos de seguridad con los estados, ya que estos deben ser a nivel federal. Esto significa que si la mandataria regional selló convenios con la CIA, incurrió en una violación de la ley.

Contradicciones con respecto al operativo ilegal de la CIA en México

La tensión ha crecido con el pasar de los días, ya que el fiscal Jáuregui ofreció versiones contradictorias.

El domingo confirmó la muerte de dos funcionarios de Chihuahua y dos "oficiales instructores" de la embajada de EEUU que se encontraban haciendo "labores de entrenamiento, en el marco del intercambio que se tiene generalmente y en forma normal". También precisó que las víctimas volvían de un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos.

"No estábamos enterados. Fue una decisión del Gobierno de Chihuahua. Estamos pidiendo más información", señaló al día siguiente Sheinbaum, al señalar que también solicitaría explicaciones a EEUU.

Luego, medios mexicanos y estadounidenses confirmaron que los agentes extranjeros eran de la CIA, lo que profundizó la controversia.

La nueva versión del fiscal de Chihuahua

Tras esas revelaciones, el fiscal de Chihuahua reapareció ante los medios para cambiar su versión.

"A fin de evitar especulaciones y malos entendidos en torno al operativo que derivó en el hallazgo de un narcolaboratorio (...) únicamente participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y del Ejército Mexicano", dijo, tras descartar la intervención de elementos extranjeros.

Sobre los agentes de EEUU, no confirmó a qué institución pertenecían y se limitó a asegurar que eran "instructores" que ofrecían un curso de manejo de drones.

Polémica por operativo en el que participaron los agentes

Según su nuevo testimonio, los agentes no participaron en un operativo contra el narcotráfico, sino que solo se "encontraron" a los funcionarios de Chihuahua en el camino y les pidieron si los podían llevar de regreso. En el trayecto, el vehículo se accidentó y fallecieron, explicó.

Según The New York Times, los agentes de EEUU sí participaron en el operativo, ya que habrían usado empleado tecnología y drones para encontrar el laboratorio y llevar a las autoridades para que lo desmantelaran.

Hasta ahora, lo único confirmado oficialmente es que el Gobierno de Sheinbaum no sabía nada, y la operación habría permanecido en secreto de no haber sido por el trágico accidente.