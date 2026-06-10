Irán y Estados Unidos libran combates navales en el golfo Pérsico

Las fuerzas navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán declararon que han atacado dos buques que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz.
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Poco antes, el cuartel general del mando militar de las Fuerzas Armadas de Irán, Khatam al Anbiya, anunció que Irán cierra el paso por el estrecho de Ormuz a todo tipo de embarcaciones, incluidos petroleros y buques comerciales, debido a los recientes ataques de Estados Unidos contra la república islámica. Además, advirtió que cualquier barco que intente cruzar el estrecho será atacado.
"Se han atacado dos buques que intentaban cruzar ilegalmente el estrecho de Ormuz", señala el comunicado del CGRI, citado por la agencia iraní Tasnim.
El CGRI señaló que ningún buque debe abandonar los puertos del golfo Pérsico y el golfo de Omán y advirtió que "la aproximación al estrecho de Ormuz será considerada como cooperación con el enemigo".
Combates navales
Previamente, la agencia de noticias iraní Mehr comunicó que las Fuerzas Armadas de Irán y Estados Unidos libran combates navales en la zona del golfo Pérsico.
Horas antes, el Comando Central de EEUU (Centcom) anunció que comenzó una nueva ronda de ataques contra Irán, siguiendo órdenes del comandante en jefe del Ejército, el presidente, Donald Trump.
El miércoles, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, afirmó que su país está dispuesto a llegar a un acuerdo con Irán, y que si Teherán no lo logra, se enfrentará al ejército estadounidense.
Ataque a Irán
El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, apenas 48 horas después de concluir la tercera ronda de las negociaciones nucleares en Suiza, a lo que Teherán respondió con represalias contra el Estado hebreo y bases del Pentágono en varios países del Golfo.
El 7 de abril, Trump anunció un alto el fuego de dos semanas, posteriormente prorrogado, aunque la situación sigue siendo inestable.
Actualmente, Irán y EEUU mantienen negociaciones con mediación de Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo de paz.
(Sputnik)