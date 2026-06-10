Irán y Estados Unidos libran combates navales en el golfo Pérsico

El CGRI señaló que ningún buque debe abandonar los puertos del golfo Pérsico y el golfo de Omán y advirtió que "la aproximación al estrecho de Ormuz será considerada como cooperación con el enemigo".

Combates navales

Previamente, la agencia de noticias iraní Mehr comunicó que las Fuerzas Armadas de Irán y Estados Unidos libran combates navales en la zona del golfo Pérsico.

Horas antes, el Comando Central de EEUU (Centcom) anunció que comenzó una nueva ronda de ataques contra Irán, siguiendo órdenes del comandante en jefe del Ejército, el presidente, Donald Trump.

El miércoles, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, afirmó que su país está dispuesto a llegar a un acuerdo con Irán, y que si Teherán no lo logra, se enfrentará al ejército estadounidense.

Ataque a Irán

El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, apenas 48 horas después de concluir la tercera ronda de las negociaciones nucleares en Suiza, a lo que Teherán respondió con represalias contra el Estado hebreo y bases del Pentágono en varios países del Golfo.

El 7 de abril, Trump anunció un alto el fuego de dos semanas, posteriormente prorrogado, aunque la situación sigue siendo inestable.

Actualmente, Irán y EEUU mantienen negociaciones con mediación de Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo de paz.

(Sputnik)