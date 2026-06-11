Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes México | Sudáfrica | Mundial

La pasión comienza

México y Sudáfrica disputarán hoy el partido inaugural del Mundial: ¿dónde ver el juego y a qué hora?

México y Sudáfrica abren el Mundial 2026 este jueves en el Estadio Azteca. El partido podrá verse por televisión abierta, cable y plataformas.

México y Sudáfrica se enfrentan hoy.

México y Sudáfrica se enfrentan hoy.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Copa del Mundo 2026 comenzará oficialmente este jueves con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, correspondiente al grupo A. El encuentro se jugará desde las 16:00 horas de Uruguay en el histórico Estadio Azteca, escenario elegido para dar inicio al torneo con una ceremonia previa que ha sido ampliamente promocionada.

Los aficionados uruguayos podrán seguir el debut mundialista a través de todos los servicios de cable, Canal 5 en televisión abierta, Disney+ y Antel TV. Más tarde, por la misma zona, Corea del Sur y República Checa se enfrentarán desde las 23:00 horas.

México

México llega al estreno con la obligación de comenzar con una victoria. El equipo dirigido por Javier Aguirre aparece como uno de los favoritos para avanzar a la siguiente fase, aunque comparte una serie considerada equilibrada y con rivales capaces de complicar sus aspiraciones.

El entrenador mexicano tuvo que lidiar con varias lesiones en los últimos meses, aunque logró recuperar a la mayoría de los futbolistas afectados. Una de las novedades del plantel es la fuerte presencia de jugadores que actúan en el exterior: son 14 los convocados que militan fuera de la liga mexicana, una cifra inédita para una selección azteca en una Copa del Mundo.

La probable alineación del local estaría integrada por Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes e Israel Reyes; Erik Lira, Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Edson Álvarez, mediocampista del West Ham United, también estará disponible tras recuperarse de una operación de tobillo.

Sudáfrica

Sudáfrica, por su parte, afrontará su cuarta participación mundialista luego de las ediciones de 1998, 2002 y 2010. El conjunto dirigido por Hugo Broos intentará superar la fase de grupos por primera vez en su historia.

A 16 años del recordado empate 1-1 entre ambas selecciones en el partido inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010, los africanos buscarán dar la sorpresa con una plantilla integrada mayoritariamente por futbolistas de su campeonato local. Con ese objetivo, realizaron una preparación en altura para adaptarse a las condiciones de Ciudad de México.

El equipo sudafricano formaría con Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Sibisi Nkosinathi, Mbekezeli Mbokasi y Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sithole Sphepelo, Appollis Oswin, Themba Zwane y Relebohile Mokofeng; y Lyle Foster.

El encuentro marcará el comienzo de una Copa del Mundo que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá, y que tendrá a 48 selecciones luchando por el título más importante del fútbol.

Temas

Te puede interesar