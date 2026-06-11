México y Sudáfrica disputarán hoy el partido inaugural del Mundial: ¿dónde ver el juego y a qué hora?

México

México llega al estreno con la obligación de comenzar con una victoria. El equipo dirigido por Javier Aguirre aparece como uno de los favoritos para avanzar a la siguiente fase, aunque comparte una serie considerada equilibrada y con rivales capaces de complicar sus aspiraciones.

El entrenador mexicano tuvo que lidiar con varias lesiones en los últimos meses, aunque logró recuperar a la mayoría de los futbolistas afectados. Una de las novedades del plantel es la fuerte presencia de jugadores que actúan en el exterior: son 14 los convocados que militan fuera de la liga mexicana, una cifra inédita para una selección azteca en una Copa del Mundo.

La probable alineación del local estaría integrada por Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes e Israel Reyes; Erik Lira, Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Edson Álvarez, mediocampista del West Ham United, también estará disponible tras recuperarse de una operación de tobillo.

Sudáfrica

Sudáfrica, por su parte, afrontará su cuarta participación mundialista luego de las ediciones de 1998, 2002 y 2010. El conjunto dirigido por Hugo Broos intentará superar la fase de grupos por primera vez en su historia.

A 16 años del recordado empate 1-1 entre ambas selecciones en el partido inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010, los africanos buscarán dar la sorpresa con una plantilla integrada mayoritariamente por futbolistas de su campeonato local. Con ese objetivo, realizaron una preparación en altura para adaptarse a las condiciones de Ciudad de México.

El equipo sudafricano formaría con Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Sibisi Nkosinathi, Mbekezeli Mbokasi y Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sithole Sphepelo, Appollis Oswin, Themba Zwane y Relebohile Mokofeng; y Lyle Foster.

El encuentro marcará el comienzo de una Copa del Mundo que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá, y que tendrá a 48 selecciones luchando por el título más importante del fútbol.