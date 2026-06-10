Bloqueo de EE.UU. a Cuba impide intervenciones quirúrgicas a más de 100.000 pacientes

Es desesperante realmente que una persona sepa que tiene que acceder a un tratamiento y no pueda, y esa es una realidad que atenta contra su calidad de vida.

Garantizar hemodiálisis

Actualmente, es un desafío garantizar la hemodiálisis, de ahí que fuera necesario hospitalizar a pacientes que viven lejos de los centros asistenciales al carecer de transporte para desplazarse.

En estos momentos, 2.888 cubanos reciben tratamiento hemodialítico, una terapia altamente dependiente de insumos, agua y equipamiento especializado.

Entre las medidas adoptadas para garantizar el tratamiento es incrementar el reúso de los dializadores, pero se trata de un procedimiento complejo que exige recursos adicionales y una elevada preparación técnica, aclaró la viceministra en el espacio radiotelevisado Mesa Redonda.

«A las limitaciones de insumos se suman las afectaciones provocadas por los cortes eléctricos y las dificultades con el suministro de agua, y otros elementos imprescindibles para garantizar el funcionamiento de las unidades de hemodiálisis», argumentó Peña.