Terremotos sacuden a Panamá y las autoridades suspenden clases y actividades públicas

Una alerta de posible amenaza de tsunami fue emitida para Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panamá, Guatemala, México, Perú, El Salvador y Costa Rica.

Imágenes en redes sociales muestran estructuras colapsadas y escenas de pánico entre la población, en tanto el Gobierno desplegó recursos para evaluar los daños.

Imágenes tomadas de X/CBS

Panamá suspende actividades

Por su parte, el Ministerio de Educación de Panamá suspendió este viernes las actividades escolares y llamó a la ciudadanía a conservar la calma, tras el terremoto de magnitud 7,6 que remeció al país.

"Se suspenden las clases del turno vespertino durante el día de hoy, 9 de octubre, en todos los centros educativos a nivel nacional. El Ministerio de Educación hace un llamado a la calma y exhorta a la ciudadanía a mantener la serenidad ante las circunstancias actuales", indicó el ente mediante un comunicado oficial.

En el texto, el ministerio recomendó a los panameños consultar los canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada.

Alerta de tsunami

El Sistema de Alerta de Tsunamis de EEUU emitió una advertencia de peligro tras el terremoto.

Previo a ello, el Servicio Geológico de EEUU había informado que un sismo de magnitud 8 sacudió Panamá, aunque posteriormente ajustó la cifra a 7,6.

La alerta de posible amenaza de tsunami se emitió para Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panamá, Guatemala, México, Perú, El Salvador y Costa Rica, indicó el sistema.

Posteriormente, Colombia descartó una amenaza de tsunami para sus costas en el océano Pacífico, mientras que Chile emitió una alerta para la Isla de Pascua que luego canceló.

(Sputnik)