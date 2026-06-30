Último reporte sobre terremotos en Venezuela: 1.943 personas fallecidas y más de 10 mil heridos

A lo dicho añadió que "de los 855 edificios dañados en todo el país, 189 se colapsaron de forma total –158 estaban en La Guaira– y 666 colapsaron parcialmente o se dañaron gravemente".

El parlamentario aseguró que quienes hoy están en campamentos provisorios, serán trasladados de forma expedita a refugios y que el Ejecutivo nacional se ha planteado como objetivo garantizar que su permanencia en los alojamientos temporales sea lo más breve posible.

Así las cosas, dijo, se atenderá con premura la sustitución de las viviendas inhabitables y se repararán aquellas que, aun habiendo sufrido daños, no tienen afectaciones estructurales.

Ayuda internacional a Venezuela

Refirió asimismo que están desplegadas 51 delegaciones internacionales compuestas por 3.660 rescatistas extranjeros, 148 unidades caninas, 48 unidades de apoyo y 707.000 toneladas de ayuda humanitaria.

A ellos se suman 26.121 funcionarios locales, así como 15.467 personas que se han registrado como voluntarios para labores de rescate, logística, reparto de alimentos, atención médica, seguridad y evaluación de daños.

Rescates en La Guaira

En su comparecencia, Rodríguez ofreció detalles del desarrollo de las operaciones de rescate en curso dentro del estado La Guaira, que iniciaron muy poco después de los terremotos y cuya eficiencia ha permitido salvar miles de vidas y recuperar los cuerpos de quienes, lamentablemente, perecieron en la tragedia.

"Nosotros calculamos que aproximadamente 30.000 personas se encontraban en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar para el momento de los dos terremotos. Aproximadamente 30.000 personas entre vacacionistas […] y aquellas personas que viven allí", sostuvo. En sus palabras, las estimaciones se obtuvieron a partir de censos en el terreno, encuestas, testimonios de familiares y rescatistas, relatos de los sobrevivientes y personal de salud en los hospitales.

"En los primeros momentos después de la emergencia, el cálculo señala […] que aproximadamente 13.400 a 13.500 personas lograron salir por sus propios pies o ayudados por sus familiares de la zona de desastre. Y, en cuanto a los rescates […], fueron rescatadas el primer día 2.407 personas en La Guaira […]. El segundo día […] 2.9073 personas […]. El tercer día, se rescataron 731 personas, el cuarto día, 345 personas; el quinto día, que es el día de ayer, cuatro personas fueron rescatadas y el día de hoy, un bebé de dos años fue rescatado en horas de la madrugada", puntualizó.

Rodríguez continuó: "Eso hace un total de 6.461 personas rescatadas desde el mismo día de la emergencia. Si sumamos las 6.461 personas que fueron rescatadas por nuestros equipos, por las brigadas internacionales, por los voluntarios y por los familiares, a las 13.500 personas que pudieron salir por sus propios medios o ayudadas por amigos o familiares, podemos estar en una cifra de 19.861 personas que salvaron la vida en La Guaira".