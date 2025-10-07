"Tira piedras, kukas tira piedras": Milei realizó un espectáculo musical en plena crisis de Gobierno

Embed Lo de Milei es el evento Black Mirror de lo que va del año. pic.twitter.com/TvwTQdSoYH — Nicolas Copano (@copano) October 7, 2025

Embed No es IA. No es un capítulo de Black Mirror. Es el presidente de la República Argentina en medio de una crisis ecónomica fenomenal y escándalos de narcotráfico pic.twitter.com/iodlD4Il2Z — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 7, 2025

Embed Acaba de bajar un candidato por narcotráfico

Tomó deuda por 40.000 millones de dólares

Aumentó 12% el kilo de pan

La hermana pide coimas en el área de discapacidad pic.twitter.com/frwBQMXg4w — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 6, 2025

En un intento de retomar la campaña electoral tras la renuncia del legislador José Luis Espert como cabeza de lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, Milei evitó hablar del conflicto y se mostró agradecida con su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su asesor Santiago Caputo.

Algunos manifestantes se concentraron en las inmediaciones del lugar en rechazo al presidente, mientras la justicia electoral le pidió al Gobierno que informe el costo de reimprimir las papeletas electorales por la renuncia de Espert, que dimitió tras demostrarse su relación con un empresario detenido por narcotráfico, Federico "Fred" Machado.

"Se vienen reformas estructurales después del 10 de diciembre", aseguró Milei durante el acto, tras reiterar que su Gobierno terminaría con la inflación.

Antes de enfundarse en una bandera argentina como conclusión del acto, el presidente aseguró que su Gobierno iba en la dirección correcta.

Mientras su ministro de Economía, Luis Caputo, se reunía el lunes con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, para negociar una asistencia financiera, el Fondo Monetario Internacional, que concedió en abril un préstamo de 20.000 millones de dólares al Gobierno de Milei, acogió con satisfacción estas conversaciones, según expresó la directora del organismo, Kristalina Georgieva.

El secretario del Tesoro condicionó la ayuda a que el Gobierno gane los comicios legislativos que tendrán lugar en poco menos de tres semanas, los cuales permitirán renovar la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado.